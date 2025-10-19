El Partido Justicialista de Tigre homenajeó a Juan Domingo Perón en el Día de la Lealtad

Con una amplia convocatoria de militantes, referentes sindicales y vecinos, el Partido Justicialista de Tigre celebró el Día de la Lealtad con un acto en Don Torcuato encabezado por Lucas Gianella, quien destacó el legado de Juan Domingo Perón y la gestión del intendente Julio Zamora.

El Partido Justicialista de Tigre realizó un emotivo homenaje a Juan Domingo Perón con motivo del Día de la Lealtad, en un acto que reunió a militantes, referentes locales, organizaciones sindicales y vecinos en el busto del líder justicialista ubicado en Don Torcuato.

El encuentro fue encabezado por el presidente del PJ tigrense, Lucas Gianella, quien destacó la convocatoria y subrayó el valor del legado peronista en la gestión municipal. “Para nosotros la lealtad se la tenemos a un legado histórico de conquistas sociales y laborales, que las vemos representadas en la gestión del intendente Julio Zamora”, expresó.

Gianella también apuntó contra las políticas del Gobierno nacional al señalar que “debemos seguir luchando con lo que es este Gobierno nacional que ajusta a los pensionados por discapacidad, los jubilados, a los estudiantes, y los tarifazos en la luz, el transporte y el agua. No queda área estratégica que quieran desguazar”.

Durante su discurso, el dirigente llamó a sostener la unidad del peronismo local y respaldar la gestión de Julio Zamora. “Nuestro deber es dar estas mínimas expresiones políticas que se engloban en un Municipio como Tigre que busca generar esas transformaciones. Las operetas y discusiones no hay que alimentarlas porque buscan desdibujar la imagen de nuestro intendente Zamora. Claramente, haciendo eso, cavan la propia tumba del peronismo”, remarcó.

El acto se desarrolló en horas de la tarde y contó con la entrega de reconocimientos a vecinos y militantes peronistas que trabajan a diario en sus barrios, atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables. Posteriormente, las autoridades dirigieron unas palabras a los presentes, reflexionando sobre la situación política y social actual.

Por su parte, la dirigente Cecilia Ferreira señaló: “En este día importante pedimos que no nos roben la narrativa porque este distrito está bajo la conducción de un compañero que es peronista y desarrolla todo el Municipio con obra pública vinculada a estos ideales que hoy celebramos. Acompañar a los jubilados, a las personas con discapacidad y defender a los sectores más vulnerables es lo que esta gestión hace permanentemente. Creemos en un peronismo unido, de consenso y en un espacio que abrace a todos y todas”.

Finalmente, el acto concluyó con un repaso histórico del 17 de octubre de 1945, fecha en la que miles de trabajadores se movilizaron hacia Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, marcando el nacimiento del movimiento justicialista y sus valores centrales: justicia social, independencia económica y soberanía política.