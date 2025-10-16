La Cámara Electoral ordenó reimprimir los afiches de La Libertad Avanza con Santilli y sin Espert

La Cámara Nacional Electoral revocó una decisión de Ramos Padilla y ordenó reimprimir los afiches de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde deberá figurar Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert.

La Cámara Nacional Electoral resolvió que deberán reimprimirse los afiches con la lista completa de candidatos que se exhibirán en los establecimientos de votación de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la nueva conformación de La Libertad Avanza, con la presencia de Diego Santilli y sin José Luis Espert, quien renunció a su candidatura.

El fallo del tribunal revierte la decisión del juez Alejo Ramos Padilla, que había rechazado el pedido formulado por el Gobierno nacional para actualizar el material gráfico. La medida fue confirmada oficialmente este miércoles por la Cámara Electoral.

Según explicó el organismo, los afiches que se colocan en los lugares de votación deben reflejar la oferta electoral vigente al momento de los comicios, ya que por limitaciones de espacio en la boleta, no es posible incluir todos los nombres de los postulantes. Por esa razón, el Código Electoral Nacional exige que se publiquen en carteles o afiches de exhibición obligatoria con la lista completa de candidatos y suplentes de cada agrupación.

En este caso, la Cámara indicó que la reimpresión no afectará la distribución del resto del material electoral, ya que se trata de un soporte informativo que no está vinculado a la constitución de las mesas. Además, el Correo Oficial informó que la reimpresión puede realizarse sin interferir con el cronograma de despliegue previsto.

El tribunal sostuvo que el centro de las reglas electorales debe ser el ciudadano, garantizando “una voluntad clara y sin confusiones” mediante información accesible y comprensible.

De esta manera, la autoridad electoral busca que los afiches que se exhiban el día de la elección reflejen con precisión la lista real de candidatos, tras los cambios internos producidos en La Libertad Avanza y la incorporación de Santilli en el nuevo orden de postulantes.