Trabajadores del Hospital Garrahan convocan a una caravana a la quinta Olivos para exigir la aplicación de leyes vetadas

Los trabajadores del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), convocan a toda la ciudadanía a participar de una caravana hacia la Quinta de Olivos el próximo sábado 18 a las 14.30, en reclamo por la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.
La movilización, abierta a la comunidad, partirá desde el Congreso de la Nación y podrá realizarse en autos, bicicletas o motos. Desde la organización señalaron: “Porque plata hay, es problema de prioridades. Si el presidente y su Gobierno no nos escuchan, vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y haremos ruido para que nos oigan. Si ganan el Garrahan, Discapacidad y Universidad, ganamos todos”, expresaron desde APyT.
Días atrás, en declaraciones a Noticias Argentinas, los trabajadores exigieron que, una vez rechazados los vetos, se hagan efectivas las leyes aprobadas en el Congreso. Además, enviaron un mensaje al Gobierno Nacional y a la CGT: “Si hay maniobras para impedir la aplicación de las leyes, tenemos que convocar a una Gran Jornada Nacional con paro”, advirtieron.
En una entrevista con la misma agencia, Norma Lezana, nutricionista infantil y secretaria general de APyT, cuestionó a la gestión de Javier Milei, al señalar que el Ejecutivo mantiene congelados los salarios del hospital, además de recortar programas y retener fondos de los trabajadores en un fondo financiero. “Es una provocación”, afirmó.
Lezana agregó: “El Garrahan sigue funcionando gracias al esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, y no por los funcionarios que manipulan información en plena campaña política. Pedimos seriedad y respeto: el hospital no es una plataforma electoral ni un espacio propagandístico de noticias falsas. Es la casa de miles de niñas, niños y adolescentes de todo el país y sus familias, que merecen inversión real, un Estado presente, salarios dignos para quienes los atienden y además decirles la verdad”, sostuvo.
La referente gremial recordó que las manifestaciones del sector llevan cerca de 20 meses y cuentan con un creciente respaldo social, al que se suman sectores universitarios, científicos y ciudadanos en general. “Venimos de varias jornadas que volvieron a mostrar en las calles cuál es el mandato social que este pueblo le plantea, no solo al Congreso, sino al Gobierno Nacional: que el Garrahan y la Universidad Pública no se vetan, se abrazan, se cuidan y se financian. Exigimos que, sin demoras ni maniobras, se apliquen las leyes en los términos aprobados por el Congreso”, concluyó.