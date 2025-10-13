Trabajadores del Hospital Garrahan convocan a una caravana a la quinta Olivos para exigir la aplicación de leyes vetadas

Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en APyT, realizarán el sábado una caravana desde el Congreso hasta la Quinta de Olivos para reclamar la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Los trabajadores del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), convocan a toda la ciudadanía a participar de una caravana hacia la Quinta de Olivos el próximo sábado 18 a las 14.30, en reclamo por la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La movilización, abierta a la comunidad, partirá desde el Congreso de la Nación y podrá realizarse en autos, bicicletas o motos. Desde la organización señalaron: “Porque plata hay, es problema de prioridades. Si el presidente y su Gobierno no nos escuchan, vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y haremos ruido para que nos oigan. Si ganan el Garrahan, Discapacidad y Universidad, ganamos todos”, expresaron desde APyT.

Días atrás, en declaraciones a Noticias Argentinas, los trabajadores exigieron que, una vez rechazados los vetos, se hagan efectivas las leyes aprobadas en el Congreso. Además, enviaron un mensaje al Gobierno Nacional y a la CGT: “Si hay maniobras para impedir la aplicación de las leyes, tenemos que convocar a una Gran Jornada Nacional con paro”, advirtieron.

En una entrevista con la misma agencia, Norma Lezana, nutricionista infantil y secretaria general de APyT, cuestionó a la gestión de Javier Milei, al señalar que el Ejecutivo mantiene congelados los salarios del hospital, además de recortar programas y retener fondos de los trabajadores en un fondo financiero. “Es una provocación”, afirmó.

Lezana agregó: “El Garrahan sigue funcionando gracias al esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, y no por los funcionarios que manipulan información en plena campaña política. Pedimos seriedad y respeto: el hospital no es una plataforma electoral ni un espacio propagandístico de noticias falsas. Es la casa de miles de niñas, niños y adolescentes de todo el país y sus familias, que merecen inversión real, un Estado presente, salarios dignos para quienes los atienden y además decirles la verdad”, sostuvo.

La referente gremial recordó que las manifestaciones del sector llevan cerca de 20 meses y cuentan con un creciente respaldo social, al que se suman sectores universitarios, científicos y ciudadanos en general. “Venimos de varias jornadas que volvieron a mostrar en las calles cuál es el mandato social que este pueblo le plantea, no solo al Congreso, sino al Gobierno Nacional: que el Garrahan y la Universidad Pública no se vetan, se abrazan, se cuidan y se financian. Exigimos que, sin demoras ni maniobras, se apliquen las leyes en los términos aprobados por el Congreso”, concluyó.