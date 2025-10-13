Las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad celebraron 75 años de servicio en Tigre junto a la comunidad del colegio Don Orione

Con una misa, discursos y una jornada de homenajes, la comunidad del colegio Don Orione celebró los 75 años de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. El intendente Julio Zamora acompañó el acto y entregó un reconocimiento por la labor educativa y solidaria de las religiosas en Tigre.

La comunidad educativa del colegio Don Orione celebró los 75 años de la llegada de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad a Tigre. Durante el acto, se destacó la labor de las religiosas en la formación de generaciones de estudiantes y su compromiso con los valores de solidaridad y fe que caracterizan a la institución.

El intendente Julio Zamora acompañó la ceremonia y entregó una plaqueta en reconocimiento a la trayectoria de las hermanas. “Para nosotros, como Municipio, es un día muy especial porque celebrar 75 años de presencia en Tigre por parte de las hermanas marca lo que queremos para nuestra comunidad: la solidaridad, la entrega y la necesidad de trabajar juntos por aquellas personas más vulnerables”, expresó el jefe comunal.

Agregó que “todo esto que vemos hoy es el fruto del amor que han entregado estas hermanas a lo largo de todo este tiempo, y merece el reconocimiento no sólo de los actores que componen la educación, sino de toda la comunidad de Tigre”.

El encuentro comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la bienvenida a los presentes. Luego, referentes educativos, ex directivos y alumnos repasaron la historia del colegio y su vínculo con la congregación.

En el cierre del acto, los estudiantes presentaron una muestra artística con baile, y posteriormente se realizó una misa en honor a la celebración.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, también participó del evento. “Junto al intendente y el obispo pudimos celebrar el 75° aniversario del establecimiento Don Orione, una escuela muy enraizada en la comunidad de Tigre. Su pedagogía tiene que ver con la fe, con el amor, con el compromiso, con ser solidario, valores que creemos fundamentales en toda comunidad que quiera avanzar y crecer”, destacó.

La presencia de las Hermanas Misioneras de la Caridad en la comunidad educativa representa el carisma de San Luis Orione, quien inspira a educar con amor, desde la fe y el afecto, acompañando al que más lo necesita a través de una formación integral.

Por su parte, la directora Silvina Mazzariello expresó: “Muy contenta y agradecida de poder estar compartiendo esta celebración tan importante para las Hermanas, y también para todos nosotros que formamos parte de esta hermosa comunidad. Siempre con el legado de San Luis Orione, transmitiendo el amor, el carisma, la escucha al prójimo. Y agradecemos también al intendente, señor Julio Zamora, por estar acompañándonos y siempre apoyando nuestra gestión”.