La embajada de China respondió al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y rechazó las declaraciones de Scott Bessent

Tras las declaraciones de Scott Bessent sobre un supuesto compromiso para “sacar a China” del país, la embajada de China en Argentina respondió con firmeza y acusó a Estados Unidos de intentar imponer su hegemonía en la región.

La embajada de China en Argentina respondió este sábado a las declaraciones de Scott Bessent, luego del anuncio del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos.

Bessent había afirmado que existía un “compromiso de Argentina para sacar a China del país”, lo que provocó malestar en Beijing y motivó una respuesta oficial.

En un extenso comunicado, el gobierno chino sostuvo que la cooperación entre China y Argentina “siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes”, destacando que esa relación ha contribuido al desarrollo económico y social no solo del país, sino también de toda la región.

El texto incluyó críticas directas a la Casa Blanca, a la que acusó de intentar “imponer su hegemonía, interferir en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región”. Según el comunicado, esos actos evidencian “la hegemonía y el bullying” ejercidos por Estados Unidos sobre América Latina y China.

Con un tono firme, la embajada subrayó que “Estados Unidos debe entender que América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie”, y advirtió que Washington no puede perturbar la cooperación entre China y la región, porque se trata de un vínculo profundo que “jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”.

La respuesta de Beijing se conoció luego de que Scott Bessent apareciera junto al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en una reunión con funcionarios estadounidenses, donde mencionó que el nuevo acuerdo bilateral implicaba reducir la influencia china en sectores estratégicos de la economía local.