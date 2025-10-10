La Escuela N°3 de Tigre celebró 155 años de historia junto a su comunidad educativa

Con actos, homenajes y recuerdos compartidos, la Escuela Primaria N°3 “Benemérita Gral. Don José de San Martín” celebró su 155° aniversario en Tigre centro. La comunidad educativa destacó el valor histórico del establecimiento y su compromiso con la educación pública, acompañados por el intendente Julio Zamora y Gisela Zamora.

La Escuela Primaria N°3 “Benemérita Gral. Don José de San Martín”, una de las instituciones educativas más antiguas del distrito, celebró su 155° aniversario en Tigre centro. El festejo reunió a docentes, alumnos, exalumnos, familias y autoridades locales en una jornada colmada de emoción, historia y sentido de pertenencia.

Durante el acto se descubrió una placa conmemorativa y se llevaron a cabo distintos homenajes alusivos. El evento comenzó con el ingreso de la bandera de ceremonias, escoltada por alumnos del establecimiento, y la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Orquesta local, que acompañó la jornada con música en vivo.

La directora de la institución, Adriana González, destacó el espíritu comunitario que caracteriza a la escuela: “La escuela la hacemos entre todos: desde las autoridades municipales, provinciales, la comunidad, padres y familias. La idea fue abrir las puertas, salir a la calle y que los vecinos ingresen y vean nuestro trabajo. Esta es una labor en conjunto”.

A lo largo del encuentro, docentes y exalumnos compartieron recuerdos sobre la historia de la escuela, que desde su fundación —en homenaje al General Don José de San Martín— forma parte del patrimonio educativo e histórico de Tigre.

También participaron del acto el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, quienes acompañaron a la comunidad educativa.

El jefe comunal expresó: “Seguiremos comprometidos con la educación pública de calidad y estaremos presentes en cada establecimiento del distrito”.

Y agregó: “Fue un día muy importante para toda la comunidad. Juntos pudimos reparar los pisos y una galería que se habían deteriorado, con el objetivo de seguir mostrando que Tigre avanza y se compromete con una educación pública de calidad”.

A su vez, Gisela Zamora remarcó: “Siempre un aniversario de una escuela es una alegría porque significa futuro y refleja el compromiso de la comunidad en sostener estos espacios de educación. La escuela es como la casa de todos: nos une y nos acobija, por eso estos encuentros son tan importantes”.

El acto culminó con la despedida de la bandera de ceremonias, marcando el cierre de una jornada que celebró no solo los 155 años de historia de la Escuela N°3, sino también el compromiso constante de toda la comunidad con la educación pública de Tigre.