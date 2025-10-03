edición 7886 - visitas hoy 27563

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Se viene una nueva edición de La Noche de los Museos en Tigre con talleres, música y visitas guiadas

Se viene una nueva edición de La Noche de los Museos en Tigre con talleres, música y visitas guiadas
El próximo sábado 4 de octubre, de 18 a 00 h, el Municipio de Tigre realizará una nueva edición de La Noche de los Museos, con entrada libre y gratuita. Habrá visitas guiadas, talleres, charlas, música en vivo y espectáculos en el Museo de Arte Tigre, Museo de la Reconquista y Casa de las Culturas.

El próximo sábado 4 de octubre, de 18 a 00 h, el Municipio de Tigre celebrará una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta cultural gratuita que invita a vecinos y visitantes a recorrer espacios históricos y artísticos del distrito.


La iniciativa contará con visitas guiadas, talleres, charlas, música en vivo, espectáculos y conversatorios en tres museos emblemáticos: la Casa de las Culturas, el Museo de la Reconquista —con participación de la Casa Museo Sarmiento— y el Museo de Arte Tigre (MAT).


En la Casa de las Culturas (Bartolomé Mitre 370, Tigre centro) se desarrollarán propuestas como la estación temática de maquillaje “Vanguardias del arte”, un taller de Casa Museo Xul Solar, la presentación del libro “Villa Carmen” de Diego de Gregori y presentaciones artísticas en vivo.


El Museo de la Reconquista (Av. Liniers 818, Tigre centro) ofrecerá visitas guiadas a la reserva y al propio museo, presentaciones del Ballet Municipal de folclore y tango, un conversatorio sobre los orígenes del poncho a cargo de Leonardo Visciglia, y el show musical Reconquista Rock.


Por su parte, el Museo de Arte Tigre (MAT) (Av. Victorica 972, Tigre centro) abrirá sus puertas con una charla de Adrián Paiva, recorridas guiadas por la colección y actividades especiales hasta el cierre de la jornada.


La propuesta se enmarca en el calendario cultural del municipio, con el objetivo de acercar el arte y la historia a la comunidad en espacios de gran valor patrimonial y artístico.

Últimas Noticias

San Isidro instaló más de 100 cámaras con inteligencia artificial en plazas y parques
San Isidro instaló más de 100 cámaras con inteligencia artificial en plazas y parques
Persecución de película en Don Torcuato: el COT detuvo a un hombre que robó un auto
Persecución de película en Don Torcuato: el COT detuvo a un hombre que robó un auto
Axel Kicillof participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios junto a Fernando Espinoza
Axel Kicillof participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios junto a Fernando Espinoza
Cyber Day 2025: Guía completa para aprovechar las mejores ofertas online
Cyber Day 2025: Guía completa para aprovechar las mejores ofertas online
Últimos días para visitar la muestra “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta” en Vicente López
Últimos días para visitar la muestra “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta” en Vicente López
Despidos en Rodó Unicenter: trabajadores protestaron por su reincorporación
Despidos en Rodó Unicenter: trabajadores protestaron por su reincorporación