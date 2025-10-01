Ramón Lanús y Patricia Bullrich entregaron 18 patrulleros blindados para reforzar la seguridad en San Isidro

El intendente Ramón Lanús encabezó junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la entrega de 18 camionetas blindadas para la Patrulla Municipal. Además, presentó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una nueva fuerza para enfrentar delitos complejos en el distrito.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, entregó 18 nuevos patrulleros blindados para la Patrulla Municipal. Los móviles, adquiridos con fondos propios, están equipados con la última tecnología para reforzar la prevención y combatir el delito en todo el distrito.

Con esta incorporación, la actual gestión ya sumó 51 móviles nuevos, lo que permitió ampliar el patrullaje en las 40 cuadrículas del partido. Se trata de camionetas Toyota Hilux 4×4, blindadas, con sistemas de comunicación, GPS y cámaras de última generación que posibilitan un monitoreo en vivo de los recorridos.

Durante el acto en la plaza Alsina, Lanús destacó: “Estamos gobernando sin conformarnos, sin decir que no se puede, sin echar la culpa de los problemas a otros. Antes de asumir dije que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad y demostramos con hechos que estamos cumpliendo. Estos 18 patrulleros se suman a los 33 que entregamos el año pasado y significan más patrullaje en las calles de todos los barrios, más prevención y más seguridad. Estamos haciendo la inversión en seguridad más grande de la historia del distrito”.

El jefe comunal también subrayó el acompañamiento de la ministra: “Patricia, con el coraje que la caracteriza, está llevando adelante políticas que nos van a hacer vivir a todos más tranquilos y es una gran aliada de los sanisidrenses”.

Por su parte, Bullrich sostuvo: “Los tres niveles de gobierno tenemos que trabajar juntos para lograr que la seguridad, la vida, la libertad, la defensa de la propiedad de cada ciudadano esté garantizada. La baja en la cantidad de delitos en general en San Isidro y de homicidios en Argentina no es casualidad, es fruto de ese trabajo. Hay que ser duros con los delincuentes, estar con las víctimas y proteger a la sociedad, aunque el gobernador de la provincia no lo entienda”. Además, adelantó que se impulsa una Ley Antimafias y un nuevo Código Penal juvenil.

En el mismo acto, Lanús presentó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una unidad especial destinada a dar respuesta rápida y eficaz contra delitos complejos. La fuerza ya participó en 391 operativos dinámicos y 156 estáticos, con un saldo de 6.312 personas identificadas y 7 aprehendidos.

La política de prevención del municipio también incluye la instalación de 2.100 cámaras de seguridad con inteligencia artificial, 170 lectoras de patentes en puntos estratégicos, 300 agentes en la Patrulla Municipal y la adhesión de más de 19.000 vecinos al programa Ojos en Alerta, que permite denunciar situaciones de inseguridad a través de WhatsApp.