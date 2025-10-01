Nuevo beneficio para jubilados: compras con hasta 25% de ahorro y reintegros bancarios

El Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo programa de beneficios para jubilados y pensionados de ANSES, que incluye descuentos de hasta 25% en los principales supermercados del país y reintegros adicionales para quienes cobran en Banco Nación o Galicia.

El Ministerio de Capital Humano informó que desde septiembre se encuentra vigente un nuevo programa de beneficios dirigido a jubilados y pensionados de ANSES, con el objetivo de mejorar sus ingresos y capacidad de compra.

El programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% en compras generales sin tope de reintegro y, en algunos comercios, 20% en perfumería y limpieza.

Esta iniciativa beneficia a más de 7 millones de jubilados y pensionados y promueve el comercio al aumentar la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo para el Estado. Además, se suma a las mejoras anunciadas en el presupuesto 2026, que prevé un aumento de jubilaciones y pensiones un 5% por encima de la inflación proyectada.

Descuentos en supermercados



Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope.

Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope.

Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros*.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*.

Josimar: 15% sin tope en todos los rubros*.

Carrefour: 10% en todos los rubros*, tope $35.000.

Día: 10% en todos los rubros, tope $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.



*Excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Beneficios según banco

Banco Nación: los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en BNA recibirán un reintegro adicional del 5% al pagar con BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, con tope de $20.000 mensuales, en supermercados como Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Además, podrán obtener intereses diarios sobre sus cuentas (TNA 32%, hasta $500.000).

Banco Galicia: quienes cobren sus haberes en Banco Galicia podrán acceder a ahorros de hasta 25% y 3 cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito, con tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Los clientes con cuenta FIMA recibirán rendimientos diarios sobre el saldo de sus cuentas (TNA 33,2%) sin límite de monto.