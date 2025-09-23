edición 7876 - visitas hoy 34509

Información General

Donald Trump respaldó a Javier Milei en Nueva York: “Tiene mi completo y total apoyo”

Donald Trump respaldó a Javier Milei en Nueva York
En un encuentro en Nueva York, el expresidente estadounidense Donald Trump brindó un contundente apoyo a Javier Milei de cara a las próximas elecciones, destacando su liderazgo y los cambios en la economía argentina.

El presidente Javier Milei se reunió esta mañana en Nueva York con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y recibió un fuerte respaldo del republicano de cara a las próximas elecciones.


A través de su red Truth Social, Trump manifestó: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.


En la misma publicación, el expresidente estadounidense agregó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.


Trump también se refirió al contexto heredado por la actual gestión y apuntó contra el gobierno anterior: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.


Por último, el líder republicano destacó la buena relación con Argentina y expresó su voluntad de continuar trabajando de manera conjunta en la relación bilateral.


Se trata de un nuevo gesto de Trump hacia Milei en un año electoral, con un mensaje que busca marcar presencia en la política argentina e internacional.


Noticia en desarrollo.

