El Gobierno anunció la eliminación de retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

La medida excepcional alcanza a todos los cultivos y busca acelerar la liquidación de divisas en un contexto de tensión cambiaria. El Gobierno espera que el agro aporte cerca de US$10.000 millones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre. La medida, de carácter excepcional, busca incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.


"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir", afirmó Adorni en un posteo.


La resolución regirá durante poco más de un mes e incluye a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión apunta a acelerar el ingreso de divisas en un momento en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.


Con esta disposición, el Gobierno pretende reforzar las reservas del Banco Central y enviar una señal clara al sector agroexportador, alentando a que se agilicen las operaciones de venta al exterior.


De acuerdo con estimaciones privadas, el stock disponible en granos asciende a unos US$ 10.000 millones. El objetivo oficial es que una parte significativa de esa mercadería se liquide durante las próximas seis semanas.


Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idigoras, sostuvo: "Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo".

