Trenes Mitre: el ramal Tigre interrumpido y los ramales Suárez y Mitre limitados entre el sábado y el martes por obras

Entre el 20 y el 23 de septiembre el servicio del ramal Tigre estará completamente interrumpido por tareas de renovación de vías. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de forma limitada hasta Belgrano R, sin llegar a Retiro.

Entre el sábado 20 y el martes 23 de septiembre inclusive, el servicio del ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá interrumpido por las obras de renovación integral de vías que se realizan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

En paralelo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro. En tanto, los servicios de larga distancia hacia Rosario, Córdoba y Tucumán circularán con sus cronogramas habituales.

Los trabajos en el ramal Tigre

Durante los cuatro días de interrupción, se llevarán a cabo intervenciones en la estación Acassuso, entre los cruces de Güemes y Perú, donde se realizará el desarme, montaje de nueva vía y reconexión del sistema de señalamiento.

De manera simultánea, en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel Ayacucho, se ejecutará una renovación integral de vías, se montará el tercer riel y se avanzará con la conexión al sistema de señalamiento.

Además, continuarán las tareas de colocación de fibra óptica y la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento entre las estaciones Tres de Febrero y Colegiales.

Un plan de obras de 24 meses

Desde Trenes Argentinos Infraestructura informaron que estas tareas son de carácter urgente, dado que los rieles y durmientes poseen más de 40 años de antigüedad y presentan deterioro, con más de 40 sectores con velocidad precautoria que generan demoras y cancelaciones.

El plan contempla un plazo de 24 meses e incluye la renovación total de 40 kilómetros de vías, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención en 24 pasos a nivel y 22 peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la puesta en valor de 65 puentes y alcantarillas.