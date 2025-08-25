Milei, en Vicente López: evitó hablar del escándalo en Discapacidad y acusó a la oposición de querer “romper el país”

En su primera aparición tras la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia de Discapacidad, el Presidente esquivó el tema y centró su discurso en cuestionar al Congreso, respaldar a Guillermo Francos y reivindicar su paso por la Corporación América.

El presidente Javier Milei encabezó la inauguración de nuevas oficinas de Corporación América en Vicente López y, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), eligió no referirse de manera directa al caso. En cambio, lanzó fuertes críticas contra la oposición en el Congreso: “A mi gobierno no le falta política; enfrente están los que quieren romper todo, que es muy distinto”.

El mandatario sostuvo que los legisladores opositores buscan “romper el programa económico, romper el país, con proyectos que destruyen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento”.

Críticas al Congreso y respaldo a Francos

Acompañado por su hermana Karina Milei y por el empresario Eduardo Eurnekian, Milei elogió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien definió como “el mejor de la historia”. Agregó que “le toca lidiar con los orcos del Congreso, esos destituyentes que sólo quieren romper el programa económico”.

El Presidente también advirtió sobre los intentos de la oposición de frenar decretos presidenciales en el Parlamento: “No me importa, que hagan todo el daño que quieran de acá al 7 de septiembre o al 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”.

Su vínculo con Corporación América

Milei recordó su paso como economista jefe de la empresa de Eurnekian y lo definió como un momento “fundamental” en su vida profesional. “Fue aquí donde desarrollé mi amor por el sector privado y donde me impulsé intelectualmente hasta convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad que conoció la mayoría del país”, señaló.

Argentina como polo de inversión y tecnología

En la parte final de su discurso, el jefe de Estado resaltó la importancia de impulsar la inversión privada: “Queremos convertir a la Argentina en un oasis de inversión, trabajo y crecimiento que devuelva la dignidad al trabajador y al emprendedor”.

Además, insistió en que el país tiene todo para convertirse en “una potencia tecnológica”, al destacar la existencia de recursos naturales, capital humano de primer nivel y una alta tasa de unicornios per cápita en la región. “El mundo está lleno de argentinos en puestos jerárquicos de las empresas más grandes que ansían volver y reconstruir un país en el que sus hijos puedan crecer. Esto depende de nosotros mismos”, concluyó.