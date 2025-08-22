Julio Zamora inauguró la Escuela Secundaria N°47 en Benavídez con modernas instalaciones para 500 alumnos

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la inauguración de la Escuela Secundaria N°47 de Benavídez, un edificio de 2.300 m² construido con fondos municipales para acompañar el crecimiento de la matrícula educativa en la ciudad.

En un acto acompañado por la comunidad educativa, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró la Escuela Secundaria N°47 de Benavídez, ubicada en Brasil y Conesa. El establecimiento cuenta con más de 2.300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, 12 aulas, biblioteca, sala de computación, salón de usos múltiples, comedor, dirección, sala de profesores y modernas instalaciones.

“Una inversión importante en materia educativa”

Durante la apertura, Zamora expresó: “Es una inversión muy importante en materia educativa, hay que tener compromiso y un manejo austero de los recursos. El Gobierno nacional es insensible ante estas cosas, ya que no lo vemos inaugurar escuelas ni hospitales. Ante eso, hay que anteponer otro tipo de mirada de la política”.

Y agregó: “Es una emoción y un orgullo poder inaugurar una escuela que tiene todas las prestaciones. Sabemos que falta más trabajo y vamos a seguir ejecutando obras en los próximos años”.

Una obra esperada por la comunidad

La inauguración incluyó el corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entonación del Himno Nacional. Allí, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacó: “Me emociona pensar la historia y el futuro que esta escuela va a generar. Se pudo realizar gracias a la voluntad de nuestro intendente y con fondos municipales que permiten que muchos jóvenes estudien en una institución de calidad”.

El nuevo edificio suma un patio con playón deportivo interno, aire acondicionado en todos los espacios, ascensor y mobiliario escolar nuevo, en el marco del plan de infraestructura educativa que el Municipio lleva adelante en todo Tigre.

Voces de la comunidad educativa

El director de la institución, Saúl Cáceres, remarcó: “Esto es un sueño de muchos años. Esta obra soluciona problemáticas de matrícula, porque las familias de Benavídez debían trasladar a sus hijos a otras localidades”.

Vecinos y familias también celebraron la apertura. Marly Martínez, vecina de Benavídez, señaló: “Era muy difícil conseguir vacante. El nuevo edificio es hermoso”. En tanto, Norma Ramos destacó: “Es una fuerte inversión del Municipio en educación, que nos llena de orgullo”.