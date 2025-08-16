Julio Zamora reconoció a más de 125 cooperadoras escolares de Tigre y destacó su labor en la educación pública

En el Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez, el intendente de Tigre y la secretaria de Desarrollo Social, Gisela Zamora, encabezaron un acto para reconocer a más de 125 cooperadoras escolares, entregando además un respaldo económico por su labor en la educación pública.

En el Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto con la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezaron un acto para reconocer a más de 125 cooperadoras escolares del Municipio. Durante la ceremonia, se formalizó la entrega de un respaldo económico por la labor que realizan en la educación pública.

"Es muy grato reconocer a docentes, directores, papás y mamás que hacen cotidianamente una labor solidaria dentro de la comunidad", expresó Zamora. Y agregó: "Ponemos en valor la vocación y la tarea que realizan con el objetivo de sostener la educación pública. En un país donde se pone en cuestión este valor, hay personas que trabajan mucho para ello".

El intendente también destacó las acciones de infraestructura escolar que se están implementando: "En ese marco brindamos un respaldo económico para su sostenimiento y también pudimos contarles lo que estamos haciendo en infraestructura escolar: baterías de baño en cada establecimiento, ampliaciones y estamos próximos a inaugurar una escuela secundaria. Debemos seguir atentos a los requerimientos que tiene la comunidad educativa".

La actividad se desarrolló por la noche y contó con la participación de representantes de las organizaciones y de la comunidad educativa, quienes subieron al escenario para recibir la distinción del Municipio.

"Participé de este acto con mucha alegría junto al intendente de Tigre para reconocer el trabajo silencioso que hacen los representantes de las cooperadoras de escuelas públicas de Tigre. Su presencia en los establecimientos es fundamental para acompañar las trayectorias educativas de las y los alumnos; por eso ponemos en valor el costado humano de las personas e integrantes de estas organizaciones. Debemos cuidar a capa y espada esta herramienta que es, sin dudas, transformadora para la ciudadanía", señaló Gisela Zamora.

El objetivo de las cooperadoras escolares es promover el bienestar de la comunidad educativa y garantizar el derecho a la educación pública, resolviendo cuestiones materiales, estimulando a los alumnos y buscando involucrar a padres y madres en la gestión de las escuelas.

"Para la comunidad es importantísimo el trabajo y la colaboración de los padres, docentes y ex alumnos. El Municipio siempre nos acompaña y recibir este reconocimiento es un mimo a nuestra labor diaria. Agradezco al intendente Zamora que siempre está al pendiente de las escuelas", comentó Carolina Di Marzio, representante de la ES N°4 de Benavídez. Por su parte, Noelia Jardín, de la escuela 924 "Juana Azurduy", añadió: "Estoy muy contenta por el reconocimiento y por el trabajo que hacen desde la gestión en estos temas".