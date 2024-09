Julio Zamora: “La inflación no es culpa de los municipios, sino del ajuste

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se manifestó en contra de la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía, que prohíbe incluir impuestos municipales en las facturas de luz y gas. Defendió la autonomía de los municipios y señaló que la inflación y el ajuste económico son los verdaderos responsables de los problemas actuales.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se pronunció en sus redes sociales en contra de la Resolución 267/2024, emitida por el Ministerio de Economía, que prohíbe la inclusión de impuestos y tasas locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. En su mensaje, Zamora defendió la autonomía municipal y criticó las políticas nacionales que, según él, están afectando gravemente a la población.

"La Constitución del '94 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional", afirmó el jefe comunal, haciendo referencia al carácter inmodificable de las atribuciones municipales. También destacó que la inflación y el ajuste económico son los factores principales detrás de la situación económica actual: "No hay caso... la inflación sigue dando 4% y no es por los municipios... es porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de tarifas golpearon duro a la mayoría de nuestra población".

La postura de Zamora surge luego de que el Ministerio de Economía publicara la Resolución 267/2024 en el Boletín Oficial, la cual establece que las facturas de servicios esenciales deberán contener únicamente el detalle del servicio contratado, eliminando cualquier otro cargo ajeno a la naturaleza del mismo. Esta medida busca dar respuesta a denuncias de consumidores sobre la inclusión de tasas municipales y impuestos provinciales en las facturas, lo que, según la Secretaría de Industria y Comercio, va en contra de la Ley de Defensa del Consumidor.

Zamora finalizó su mensaje reiterando que el problema de fondo no reside en las políticas municipales, sino en las decisiones económicas nacionales: "No son los municipios... es el ajuste contra trabajadores y jubilados", dejando clara su oposición a las medidas del gobierno nacional.

Por su parte, la resolución otorgó a las empresas proveedoras de servicios un plazo de 30 días para adecuarse a las nuevas normativas y eliminar cualquier cargo local de las facturas de luz y gas. Aquellos que no cumplan con la normativa estarán sujetos a sanciones según la Ley N.º 24.240 de Defensa del Consumidor.

El debate sobre la autonomía municipal y las políticas nacionales seguirá siendo un tema central en la agenda de varios intendentes del país, quienes ven afectada su capacidad de recaudar fondos locales mediante tasas aplicadas a los servicios públicos.

Ampliación:

Más tarde, en declaraciones radiales, Zamora expresó su preocupación ante la reciente resolución del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que impide el cobro de tasas municipales. Según el jefe comunal, la medida afecta directamente la autonomía municipal y compromete la seguridad pública en las distintas localidades.

"Con esta resolución se está poniendo en cuestión la autonomía municipal y la seguridad pública. No son solo las luminarias porque si yo no puedo tener las luces prendidas, la seguridad ciudadana en nuestras comunidades va a ser mucho más ineficiente", subrayó Zamora.

El intendente también hizo hincapié en la amplia gama de servicios que gestionan los municipios, los cuales se verían afectados por la medida de Caputo. "Los gobiernos locales tienen un horizonte mucho más amplio en los servicios públicos que brindan. Nosotros atendemos 3.000 partos anuales en la maternidad y todos se gestionan con fondos propios. Además, tenemos 18 polideportivos con pileta climatizada que disfrutan los vecinos. Contamos también con un servicio de seguridad que es asequible y valorado. La resolución del Ministro de Economía pone en riesgo la sostenibilidad y la autonomía de los municipios", agregó el jefe comunal.

En cuanto a la autonomía municipal, Zamora recordó que la Constitución Nacional del año 1994 consagra este derecho, el cual no puede ser modificado por una resolución ministerial. "La Constitución del año 94 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional", explicó el intendente.

Zamora también destacó el impacto de la inflación y la situación económica actual, señalando que "el índice de inflación continúa siendo 4% y eso no es por los gobiernos comunales, sino porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de las tarifas golpearon muy duro a la gran mayoría de la población. No son los municipios; es el ajuste contra los trabajadores y los jubilados".

Además, el intendente detalló cómo se gestionan los ingresos destinados a la seguridad en Tigre, a través de una sobretasa de seguridad cobrada en una boleta propia del gobierno local. "Con estos ingresos solventamos todo el complejo servicio de seguridad ciudadana que tiene el Municipio, como las más de 2.000 cámaras de seguridad, los más de 150 móviles, el pago de efectivos adicionales que complementan el trabajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y propuestas que brindamos en esta asignatura", señaló.

En relación a la recaudación municipal, Zamora explicó que las principales tasas en el distrito son las de ABL y la de Seguridad e Higiene, y destacó que la primera tiene un cumplimiento aproximado del 75%, mientras que la segunda alcanza un 90%.

Finalmente, el intendente aclaró que los municipios no esconden las tasas de servicios públicos y que tanto los gobiernos nacional, provincial como municipales perciben impuestos a través de las tarifas. "Los municipios no esconden las tasas de servicios públicos, sino que tanto el Gobierno nacional, como el provincial y los municipales perciben a través de las tarifas de servicios públicos determinados impuestos o tasas locales, de la misma manera que el Gobierno Nacional cobra el IVA a través de la tasa de servicio", explicó.

Zamora concluyó afirmando que, desde su municipio, y posiblemente en conjunto con otros, se objetará la resolución del Ministerio de Economía, considerando que "es inconstitucional desde el punto de vista de la autonomía de los municipios, la ley 10.470 y la ley de derechos del consumidor".