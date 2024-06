Las prepagas retoman aumentos: Medicus ajustará sus cuotas en julio

Medicus informó a sus afiliados que incrementará sus cuotas en un 8% desde julio, luego de que se levantara la medida cautelar que limitaba los aumentos por encima de la inflación.

Medicus, una de las principales empresas de medicina prepaga, anunció un incremento del 8% en sus cuotas a partir de julio. Esta decisión se produce tras el levantamiento de la medida cautelar que impedía aumentos por encima de la inflación.

En un comunicado dirigido a sus afiliados, Medicus explicó que "el sector salud continúa padeciendo notables atrasos en las cuotas, honorarios y valores que se pagan a prestadores, sanatorios y profesionales en general, poniendo en riesgo la atención médica privada de millones de personas". La empresa subrayó que ha hecho esfuerzos significativos para mitigar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de sus asociados, en un contexto económico complejo para el país.

Medicus también destacó que sus cuotas no sufrieron modificaciones en mayo y junio, a pesar de una inflación acumulada de aproximadamente el 15% en esos meses. La empresa recordó que la compensación programada en 12 meses por la diferencia generada entre la variación de sus cuotas y el IPC se transformará en un crédito que se hará efectivo a partir de julio, ajustado por la tasa pasiva del BNA, de acuerdo con el acuerdo judicial alcanzado.

En su comunicado, Medicus reconoció que "durante los primeros meses del año el impacto inflacionario, producto del sinceramiento de la economía y de sus precios relativos, ha sido muy alto". Sin embargo, enfatizó que "el retraso en particular del sector salud todavía no ha alcanzado a equiparar el IPC si se considera un periodo mayor en el cual la economía y en particular el sector, estuvo expuesto al control de precios".

La empresa también mencionó la necesidad de ajustar los costos surgidos del nuevo acuerdo paritario, asegurando que estos incrementos ya fueron trasladados a sanatorios y centros de diagnóstico para que continúen prestando servicios. Medicus afirmó que "con base en lo anteriormente expuesto, y con la intención de mantener la más alta calidad médica e innovación tecnológica, así como también continuar la mejora en los valores prestacionales para profesionales e instituciones, el costo de su plan médico de julio se ajustará un 8,075%".

Por último, Medicus reveló que este valor será considerado para realizar el descuento acordado, refiriéndose a la devolución del monto cobrado por encima de la variación de precios entre enero y mayo.

Recientemente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, dispuso retirar la cautelar que pesaba sobre las prepagas para limitar los aumentos desmedidos en sus planes, tras el acuerdo alcanzado con las empresas para devolver lo cobrado por encima de la inflación.