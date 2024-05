Eduardo Setti: “Mientras Milei se divierte y canta, la economía se cae a pedazos”

El exsecretario de Finanzas, Eduardo Setti, criticó las políticas económicas del ministro Caputo y alertó sobre la crisis económica actual en Argentina.

El exsecretario de Finanzas de la Nación, Eduardo Setti, alertó que las políticas económicas del ministro Nicolás Caputo ya están generando estragos en la economía argentina. "Para ellos, la casta son los trabajadores y los someten a pagar el ajuste", afirmó Setti.

Según datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja del 8,4% en marzo, en comparación con el mismo mes del año pasado. De esta manera, el trimestre cerró con una caída del 5,3% en el nivel de actividad.

Setti criticó duramente al ministro Caputo y sostuvo: “Nicolás Caputo vino a terminar con la casta y terminó protegiendo y financiando con el Estado a las empresas de su primo Nicky. Con los más de 1500 millones de dólares del régimen que beneficia a su primo podría evitar ampliar el impuesto a las ganancias”.

El exsecretario también se refirió a la caída del empleo y la realidad de las pymes: “La caída de casi 100 mil empleos privados muestra claramente quién paga los costos del ajuste. Caputo no piensa en los problemas de la producción y el empleo. Todas las actividades económicas cayeron en los últimos meses, las pymes no pueden mantener a sus empleados si no tienen ventas, las obras de infraestructura se encuentran frenadas en todo el país. Estamos frente a una situación crítica y, encima, a los trabajadores este gobierno los trata como si fueran casta”.

Setti destacó los efectos negativos de la gestión de Caputo: “Desde que asumió Caputo, la inflación acumula 107%, la actividad industrial cayó 22,2% en todos los sectores y se perdieron más de 150.000 empleos, 94.000 del sector privado. Caputo es el ministro de la caída de la actividad y la recesión”.

Por su parte, el exsecretario de Industria y Desarrollo Productivo, durante la gestión de Sergio Massa como ministro, y referente del Frente Renovador (FR), se expresó en su cuenta de X sobre la crisis de empleo que se está produciendo. En su mensaje, dijo: "Datos, no relato: Primer trimestre de 2023: lográbamos 33 meses seguidos de creación de trabajo industrial formal. se perdieron 100.000 empleos privados con el gobierno de Milei".

En los últimos días, también mencionó en la red social la caída de la producción: "La mitad de la industria del país está parada. Con respecto a hace un año, es una caída de 14 puntos porcentuales. Una tragedia para la producción y el trabajo argentinos", expresó De Mendiguren.