Protesta de Ecologistas Termina en Detenciones Frente a Residencia del Primer Ministro en Londres

Dieciséis activistas del grupo Just Stop Oil fueron arrestados tras una ruidosa manifestación contra la política petrolera del primer ministro Rishi Sunak. La protesta, con pancartas y cacerolas, tuvo lugar mientras Sunak se prepara para la COP28 en Dubai.

En una protesta estruendosa frente a la residencia del primer ministro Rishi Sunak en el oeste de Londres, dieciséis miembros del grupo ecologista Just Stop Oil fueron detenidos anoche, según informó la Policía Metropolitana. Los manifestantes, que portaban pancartas y golpeaban ollas y sartenes, expresaron su rechazo a la decisión del líder conservador de otorgar 100 nuevas licencias de petróleo y gas en el mar del Norte.

La acción policial llevó a cabo las detenciones y traslados a comisarías del centro de Londres, mientras Sunak se prepara para participar en la conferencia COP28 sobre cambio climático en Dubai. Los carteles llevados por los manifestantes llevaban mensajes críticos hacia la COP28, como "Fracaso de la COP = fracaso de las cosechas" y "No habrá descanso para los malvados" que contaminan el planeta.

En medio de la manifestación, Pia Bastide, de 29 años, una de las participantes, declaró: "La gente con casas inundadas no puede dormir. Los niños que mueren de hambre no pueden dormir. Las comunidades que enfrentan incendios forestales no pueden dormir". Asimismo, criticó la actuación de Sunak, a quien calificó como un "criminal climático" que encarcela a adolescentes por marchar sin haber sido condenados.

"La Policía Metropolitana debería apuntar a los verdaderos criminales, como Rishi Sunak y todos los barones del petróleo que lograron acuerdos sucios en la COP28", sentenció Bastide.

El grupo Just Stop Oil reiteró su firme oposición a la política del primer ministro y exigió la suspensión inmediata de todas las futuras licencias para la exploración de combustibles fósiles en el Reino Unido. Un portavoz del grupo acusó a Sunak de abandonar las promesas sobre el clima y llamó a la prohibición inmediata de nuevas licencias de petróleo y gas, tildándolas como una "sentencia de muerte sellada para los jóvenes".

Desde el 30 de octubre, alrededor de 660 partidarios de Just Stop Oil han sido detenidos en el Reino Unido, con nueve aún en prisión, incluyendo siete que esperan juicio por marchar pacíficamente por una ruta.