Profundo dolor en el fútbol argentino: Falleció el “Flaco” Menotti

El mundo del fútbol argentino está de luto tras el fallecimiento de César Luis Menotti, reconocido exentrenador campeón del mundo con la selección argentina en 1978. Su legado como director técnico y su influencia en el deporte son recordados por su estilo de juego y sus logros con distintos equipos y selecciones.El director de Selecciones Nacionales y ex entrenador campeón del Mundo en Argentina 1978, César Luis Menotti, falleció esta tarde, a los 85 años, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina. ¡Hasta siempre, Flaco querido!", escribió la AFA en sus redes sociales.

Menotti padecía un delicado estado de salud y había permanecido internado durante 12 días, hace poco más de un mes, debido a una "anemia severa", por lo que había sido sometido a una intervención quirúrgica, la cuál superó exitosamente, y luego recibió el alta médica para regresar a su domicilio.

La situación del emblemático DT se había complicado debido a una tromboflebitis, mientras que su debilidad física prolongó su estadía en el hospital hasta el 12 de abril último.

El "Flaco" ya había tenido un percance de salud en agosto del año pasado, cuando sufrió una hemorragia interna como resultado de una caída en su domicilio, lo que también requirió un período de hospitalización antes de su recuperación.

La AFA confirmó esta tarde su fallecimiento en medio de la final de la Copa de la Liga entre Estudiantes de La Plata y Vélez, y dispuso la realización de un minuto de silencio en el entretiempo del partido disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Menotti fue una de las principales figuras del fútbol argentino por ser el técnico de la primera consagración en un Mundial, pero también por haber sido el máximo exponente de uno de los estilos que marcaron un antes y un después en la historia albiceleste.

En una extensa carrera como director técnico, el "Flaco" tiene también entre sus logros ser campeón del mundo con la Selección Nacional juvenil en Japón en 1979, en un equipo que tenía a jugadores como Diego Maradona, Ramón Díaz, Juan Simón, Juan Barbas, entre otros.

Técnico del recordado equipo campeón de Huracán en 1973, con futbolistas como René Housemann, Carlos Babington, Miguel Brindisi, Roque Avallay, Alfio Basile y Omar Larrosa, su paso por Parque Patricios significó un trampolín para luego dirigir a la Selección en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

Con el Barcelona de Diego Maradona ganó la Copa del Rey, la Liga y la Supercopa de España en 1982/83. Enfrentado desde siempre con el pensamiento futbolístico de Bilardo, Menotti también dirigió a la selección de México, con jugadores como Alberto García Aspe, Jorge Campos, Carlos Hermosillo, entre otros.

Rosarino nacido el 5 de noviembre de 1938, el "Flaco" jugó como delantero en seis equipos, entre ellos Boca (campeón 1965), Racing, Rosario Central y Santos de Brasil (campeón Paulista 1968).

Entre sus grandes aportes al seleccionado albiceleste, además del Mundial 1978, Menotti fue uno de los responsables de la consagración en Qatar 2023: desde su función fue quien optó por el nombre de Lionel Scaloni para que fuera el entrenador, como reconoció el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Los mensajes del mundo del fútbol por el fallecimiento de Menotti

Todo el ámbito del fútbol comenzó a manifestarse para recordar la inmensa figura del "Flaco". La gran mayoría de los clubes, como Boca, Independiente, Rosario Central, Huracán, Lanús, Argentinos Juniors y Racing, entre otros, realzaron su figura al despedirlo.

"Ligado a #Independiente en diferentes etapas. Fue una de las figuras más importantes e influyentes del fútbol argentino.

Despedimos a César Luis Menotti, Campeón del Mundo con Argentina y emblema de un estilo. Enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. QEPD, Flaco", expresó en su cuenta oficial de X el rojo de Avellaneda.

"Racing Club lamenta el fallecimiento de César Luis Menotti, ex jugador de nuestra institución, campeón mundial como entrenador con Argentina e insignia del fútbol de nuestro país. Abrazamos con fuerza a sus familiares, amigos y seres queridos", publicó la "Academia".

El "Xeneize", por su parte, indicó: "El CABJ lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, ex jugador y entrenador de nuestra institución y de la Selección Argentina. Saludamos afectuosamente a su familia y seres queridos".

"Arroyito de duelo. Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti y acompaña a sus familiares y amigos en este duro momento. El Flaco fue el primer DT campeón del Mundo con Argentina, se formó y debutó en nuestro Club y fue DT canalla en 2002", señaló el "Canalla".

Argentinos, en tanto, remarcó: "Desde la AAAJ lamentamos informar el fallecimiento de César Luis Menotti, histórico DT campeón del mundo y que hiciera debutar a Diego Armando Maradona con la camiseta de la Selección. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos".

Por el fallecimiento de Menotti, la AFA también dispuso la realización de un minuto de silencio antes de iniciar el segundo tiempo de la final de la Copa de la Liga entre Vélez y Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con un inmenso respeto por parte de los hinchas del "Fortín" y del "Pincha".

El mensaje de Messi por el fallecimiento de Menotti

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se expresó hoy por el fallecimiento del director de Selecciones Nacionales y ex entrenador campeón del Mundo en 1978, César Luis Menotti, a quien catalogó como "uno de los grandes referentes de nuestro fútbol".

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó esta tarde la noticia de la muerte del "Flaco" a los 85 años y desencadenó un sinfín de mensajes del mundo del fútbol para expresar el dolor por la inmensa pérdida.

Entre ellos, Messi utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse mediante una historia publicada en esa red social.

"Nos dejó uno de los grandes referentes de nuestro fútbol.

Condolencias a su familia y seres queridos. Que en paz descanse", escribió el futbolista del Inter Miami.

Menotti había contado, tiempo atrás, como fue su primer encuentro con la "Pulga": "Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol y solo me faltaba conocer a Messi. Se produjo en el predio de Ezeiza. Lionel se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía", relató.

Y añadió: "Saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los médicos, al personal de seguridad, a los empleados de limpieza. Eso habla mucho de su humildad y su don de gente. Le dije: ‘Por fin tengo la oportunidad de saludarte’, y me dio un abrazo muy cordial".

Scaloni tras el fallecimiento de Menotti

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, lamentó hoy el fallecimiento del director de Selecciones Nacionales y ex entrenador campeón del mundo en 1978, César Luis Menotti, y le agradeció por las "charlas entrañables" en las que le dejó "huella".

"Se nos fue un maestro del fútbol. Gracias por esas charlas entrañables en las que nos dejaste huella. Hasta siempre, Flaco querido", escribió Scaloni en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Menotti fue uno de los principales responsables del éxito del técnico del conjunto albiceleste, dado que fue quien respaldó su elección como técnico del seleccionado cuando la gran mayoría cuestionaba su falta de experiencia.

"Menotti fue el que me dijo que Scaloni tenía que ser el técnico de la Selección y tener contrato hasta que finalice el Mundial, sea cual sea el resultado. No podía estar siendo el técnico según la competencia", contó tiempo atrás el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.