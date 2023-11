Se viene la reunión anual de ex alumnos del Comercial de San Isidro

La Asociación de Ex Alumnos del Comercial de San Isidro se prepara para la gran fiesta de reencuentro anual el sábado 11 de noviembre. Esta celebración especial homenajeará a las promociones 1998, 1973, 1963 y 1953 en sus Bodas de Plata, Oro, Diamante y Titanio.

Como todos los años, la Asociación de Ex Alumnos del Comercial de San Isidro convoca este segundo sábado 11 de noviembre a la alegría y la emoción del reencuentro de todos los ex alumnos que se acercarán a celebrar su Día, festejar la pertenencia al lugar, y a la institución que les da identidad y cuerpo: el querido Comercial. En esta oportunidad se homenajearán especialmente a las promociones 1998, 1973, 1963 y 1953, quienes cumplen sus Bodas de Plata, Oro, Diamante, y Titanio, respectivamente. Como siempre, la cita es en Martín y Omar 235 a las 17 horas, para todos los egresados y sus familias, con entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.

“Todos los segundos sábados de noviembre la Asociación de Ex Alumnos del colegio nos reunimos allí, en la que fue y sigue siendo nuestra casa. Solos o escoltados por nuestras familias y amigos, para darnos la oportunidad del reencuentro con viejos compañeros, con queridos profesores y preceptores que ya son como hermanos, y juntos conmemorar nuestro día”, señala Eduardo Scofu, actual titular de la Asociación, invitando a que todos se acerquen a este afectuoso encuentro.

Conforman la actual comisión directiva de ex alumnos ENCSI: Eduardo Scofu, Presidente; Ursula Ende, Vicepresidente; Marta Juanes, Secretaria; y completan el equipo como vocales: Juan Manuel Valverde, Jorge Olmedo, Graziela Romero de Rolón, Jorge Poirier, Norma Boschetti, Luis Bortolin, Marcelo Palermo y Sergio Santagostino.

Este festejo que organiza la Asociación se viene realizando ininterrumpidamente desde hace 51 años. Allá, por el mes de abril de 1972 se constituyó la primera Comisión Directiva y tuvo como presidente a Jorge Olmedo, quien actualmente continúa como miembro. La primera resolución de la misma fue instituir el segundo sábado de noviembre de cada año como Día del Ex Alumno ENCSI, y desde entonces por los pasillos de nuestro querido Comercial confraternizan compañeros, profesores, personal del colegio y familiares. También es importante destacar que nuestra escuela, hoy denominada Escuela Secundaria número 13 de San Isidro Dr. Manuel Obarrio, está cumpliendo 99 años de vida.

Para más información, ingresar a la página de Facebook.com/Asociación de Ex Alumnos del Comercial de San Isidro y el martes 7 de noviembre a las 20 horas se realizará la última reunión informativa en el colegio.