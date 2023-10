Patricia Bullrich expresó su apoyo a Javier Milei: “La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales”

A tres días del resultado de las elecciones generales, y acompañada de su compañero de fórmula, Luís Petri, Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa en la que expresó publicamente su apoyo a Javier Milei para las próximas elecciones del 19 de noviembre.

Bullrich expresó que las declaraciones las brindaron en el rol que les fue otorgado por el electorado, y en base a esa representatividad que les fue dada el pasado domingo.

Así, expresó: “Hoy venimos en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron. Para nosotros, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla.”

“Junto a Luís Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad.”

“La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa.”

“La Argentina, desde nuestro punto de vista, no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa. Esto implicaría para nuestro país, para nuestro pueblo, una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que condenaría a la Argentina a su decadencia final.”

Al momento de referirse al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, y poniendo de manifiesto el apoyo a su candidatura presidencial de cara al 19 de noviembre, Bullrich manifestó: “Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente.”

“La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita.”

“Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo 22. No los vamos a abandonar. Tanto Luis como yo siempre los vamos a defender.”

“Anoche tuve un encuentro con Javier Milei y tuvimos una charla respecto a lo que habían sido sus declaraciones y en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos, porque está en juego algo muy importante para el futuro.”

En cuanto a la posible ruptura de la coalición que integra, aclaró: “Nosotros somos parte de Juntos por el Cambio, daremos todas las discusiones que hay que dar, pero hoy venimos en la representación de una fórmula que ganó en elecciones internas, democráticas y abiertas.”

“Esperemos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno, sino todo lo contrario, que signifique un fortalecimiento respecto al futuro de Juntos por el Cambio.”



“Desde mi perspectiva, si gana el kirchnerismo, Juntos por el Cambio va a una disolución total, porque ya conocemos las prácticas de aprietes, de extorsiones, de ingobernabilidad la que intentan llevar a las provincias de Juntos por el Cambio, a las municipalidades, a los intentos de compra de diputados. Conocemos sus prácticas, siempre las he vivido, he sido tres veces diputada y he estado en la más absoluta soledad.”

“Nosotros con esta posición, estamos permitiendo que Juntos por el Cambio no quede presa de una nueva transversalidad, como las que hizo Néstor Kirchner en el año 2003-2004”

Y en referencia a su clara diferencia ideológica y moral con el candidato de Unión por la Patria, ratificó: “Las cosas que hizo Massa son realmente indescriptibles. El nivel de clientelismo, de uso de los recursos públicos, de una inflación que está total y absolutamente escondida, de aumento del déficit, todo lo que hizo para lograr esta elección, demuestra que su irresponsabilidad y su populismo son muy profundos.”

“Nosotros creemos que ganar una elección con la plata del Estado, de la gente, de la sociedad es un juego político sucio que nosotros no compartimos.”, concluyó.

Como parte integrante de su anuncio, Bullrich acompañó un documento en el que expresó su postura y los principios fundamentales que motivan la toma de decisión anunciada.