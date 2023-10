Juicio político a miembros de la Corte Suprema: Incluyen la nueva causal de “Abuso de poder"

En el marco del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en la Constitución Nacional, se ha agregado la causal de “Abuso de poder”.

La Comisión de Juicio Político, que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard, inició el análisis del debate sobre la causal “abuso de poder” con nuevos testigos.

“En el día de la fecha vamos a iniciar una nueva causa, que es la denominada “Abuso de poder” compuesta por la denuncia contra el doctor Rosenkrantz por falta de excusación y realizada por la Asociación Americana de Juristas”, agregó la legisladora.

En tanto, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema dijo que “corresponde a cada ministro, juez, funcionario proceder según le parezca para recusarse”. “Sabía que el doctor Rosenkrantz había presentado una lista de clientes en el Senado. No tengo ese listado presente”, agregó.

Luego de reconocer su firma en una nota en la que el juez avisa a los otros miembros de la Corte que “no se va a recusar en causas de exclientes porque ya pasaron 5 años de su patrocinio”, el testigo aportó que “trabajo en la Corte desde el año 2018 y no he recibido de ningún ministro un pedido de recusación por haber transcurrido más de 5 años, ni otro plazo, solo del Dr. Rosenkrantz”.

El periodista Ari Lijalad, brindó testimonio por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en el portal El Destape en la que Lijalad denuncia que el miembro de la Corte, Carlos Rosenkrantz no se excusa de intervenir al tratarse fallos de clientes para los que trabajó.

“Hice un trabajo sencillo buscado de fuentes públicas y abiertas; ahora son 56 fallos en los que intervino el juez”, dijo. Asimismo, detalló el listado de exclientes y su intervención en los fallos. 3 fallos vinculados a Telecom, 1 fallo que involucra a Artear, 3 fallos que involucran a Supercanal, 3 fallos que involucran a AMX (Claro), 3 fallos que involucran a la provincia de Corrientes, 4 fallos que involucran a la provincia de Santa Fe, 27 fallos que involucran a YPF, entre otros. “Está comprobado que fueron sus clientes e intervino en esos pleitos”, declaró.

“En mi interpretación el Dr. Rosenkrantz no solo inventó el plazo de los cinco años, sino que tampoco lo cumplió porque hay 21 fallos anteriores en los cuales sí intervino y que corresponden a ex clientes” explicó en referencia a una nota de 2021, en la que el juez avisa a los otros miembros de la Corte que no se va a recusar en causas de exclientes porque ya pasaron 5 años desde su patrocinio.

El periodista Juan Alonso, testificó por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. En ésta se denuncia un acuerdo homologado por el máximo tribunal en el que “entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados de la causa”.

Según Alonso, “buscó revelar lo que, durante 14 y 15 años se litigó, entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional”. “Nunca se había dado a conocer el contrato original de la gestión del ex gobernador Binner con los estudios en cuestión de Rosenkrantz y Gil Lavedra, se publicó por primera vez en ese artículo”, contó. “Hay un fallo de la Corte que le da la razón a la provincia, pero tiene que regular los honorarios de Rosenkrantz, que es, a la vez, juez de la Corte. Se da una situación, por lo menos, llamativa”, añadió Alonso.

Por último, Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti declaró sobre la causal “Consejo de la Magistratura” por la que había sido citado el 21 de septiembre pasado.

La Comisión, además, citó a Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí por la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento en la que intervino Rosenkrantz, pero no se presentó “impedido por compromisos profesionales”.

En el inicio de la reunión los legisladores votaron afirmativamente que la presidencia de la Comisión elabore los cargos por las causales en las que intervino el máximo tribunal: 2x1 en delitos de lesa humanidad, Consejo de la Magistratura y Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por "concluir la instancia de producción de pruebas y la investigación" y que se debata en la próxima reunión para “luego darle traslado a los jueces de la Corte”. Juntos por el Cambio no acompañó la votación.