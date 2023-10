La delegación de Tigre cosechó 45 medallas en los Juegos Bonaerenses 2023

La delegación de Tigre se destcó en los Juegos Bonaerenses 2023 en Mar del Plata logrando un total de 45 medallas en diversas disciplinas como taekwondo, tenis, patín, pintura, dibujo y danza folclórica. El desempeño de los atletas tigrenses fue sobresaliente, obteniendo 13 medallas de oro, 17 de plata y 12 de bronce.

La delegación del Municipio de Tigre cosechó 45 medallas en las finales de los Juegos Bonaerenses 2023 en la ciudad de Mar del Plata. Entre las disciplinas que se cosecharon preseas se encuentran: taekwondo, tenis, patín, pintura, dibujo y danza folclórica, entre otras.

De las 45 medallas obtenidas durante la competencia, se destacan: 13 de oro, 17 de plata y 12 de bronce. A continuación, la lista de los atletas ganadores:

Medallas de oro:

Pérez, Julieta Sol – Natación (Sub 18 trasplantados libre)

Dimas Colman, Alissandro Jeremías – Natación PCD (Sub 14 masculino libre)

Domínguez, Alberto – Atletismo (trasplantado pista 60 + masculino libre)

Bazán, Sofía Belén – Lucha libre (Sub 14 femenino libre 51-58KG)

Salum, Elías Daniel – Lucha grecoromana (Sub 14 masculino libre 45-55KG)

Ibáñez, Alexander – Lucha grecoromana (Sub 14 masculino 55-65KG)

Antúnez, Martín Facundo – Lucha libre (Sub 14 masculino libre 60-70KG)

Rodríguez, Pusterla Joaquín – Skate (masculino Sub 15)

Hinostroza, Leandro – Atletismo PCD (masculino campo 16)

Vega, Milagros – Atletismo PCD (pista 16+femenino parálisis cerebral 35-100

Garrastazul, Ludmila – Patín (Sub 13 mixto)

Álvarez, Abril – Patín (Sub 13 mixto)

Verón, Arian – Atletismo PCD (pista Sub 15 masculino libre motor 42/43/44 100mtros)

Dolce, Victoria – Tenis (Sub 14 femenino)

Alcocer, Laura Ivana – Natación PCD (Sub 14 femenino libre 25 mtros)

Junquet, Facundo – Tenis (Sub 18 promocional)

Medallas de Plata:

Arias, Darío y Deglise, Bernarda – Folclore (Sub 15)

Deglise, Milagros y Hernandorena, Juan – Folclore (Sub 18)

Hidalgo, Macarena y Zapata Guillermo – Folclore (pareja PCD)

Gaeta, Virginia – Pintura (PCD)

Herrera, Lucia – Pintura (Sub 15)

Álvarez, Juan/ Cáceres, Santiago/Hornberg, Lautaro/Masilla, Jesús/Moreno, Valentino/Nazar Joan/Nazar Lautaro/Stutz, Jonás – Fútbol (discint Sub 16 libre)

Iturriz, Thiago – Atletismo (pista Sub 16 libre 800 mtros)

Tejeda, Franco – Boccia (Sub 18 ambos sexos libres)

Juárez, Benjamín Jair – Lucha libre (Sub 14 masculino libre 35-40KG)

Albarracin, Francisco/Del Valle, Gabriel/Del Valle, Marcos/González, Miguel Ángel/Rivero, Lucas – Atletismo PCD (pista libre intelectual B posta 5x80 mtros)

Galarza, Aylén Belén – Tenis de mesa (universitario femenino)

Garay, Marilyn – Atletismo (pista Sub 16 800 mtros)

Ferro, Alexia Milena – Patín (Sub 16 libre Primera B)

Campos, Martina Belén – Tenis (Sub 18 promocional)

Occello, Valentina – Atletismo (Sub 16 libre 300 mtros)

Geordani, Tomás – Golf (Sub 15 masculino)

Corvalán, Candela y Nuñez Camila – Beach Vóley (universitario libre)

Medallas de bronce:

Resler, Karen – Dibujo (universitario)

Bourre, Paz – Ajedrez (Sub 18 femenino)

Garbarino, Mariana – Tenis PCD (Sub 19 + femenino no federado)

Carabajal, Iván/Escobar, Lucas/González Mateo/Puente, Jonatan/Rivero, Maximiliano/Salto, Sergio – Fútbol (discint síndrome de down Sub 15 masculino)

Andrada, Patricia – Tenis de mesa (femenino libre)

Alarcón, Milagros – Atletismo PCD (campo Sub 16 femenino libre motor 54/55 lanzamiento de bala)

Medina, Micaela Ailén – Tenis (universitario femenino libre)

Tales, María José – Natación (Sub 18 femenino no federados 100 mtros espalda)

Mercado, Lucas Diego – Lucha grecoromana (Sub 14 masculino 40-55KG)

Ramírez, Leandro Habraham – Taekwondo (Sub 14 masculino menos de 60KG)

Garay, Malena – Atletismo (Sub 14 femenino 80 mtros con vallas)

Dominguez, Cristian/Coria, Daniel/Santana Ian/Ríos, Gastón/Mangione Federico – Fútbol (discint Sub 17 + masculino libre)