Dique Luján Celebró su 110° Aniversario con la Carrera Comunidad de Tigre

El intendente Julio Zamora encabezó la premiación de la Carrera Comunidad de Tigre en la celebración del 110° aniversario de Dique Luján. Más de 1000 vecinos participaron en las modalidades competitiva y familiar mientras se destacan avances en el deporte y la comunidad.

El intendente Julio Zamora encabezó la entrega de premios de la actividad que desarrolló el Municipio para más de 1000 vecinos y vecinas, que disfrutaron de las modalidades 5K competitiva y caminata familiar de 2K. Los ganadores fueron Hernán Olivera en la categoría masculina y Nicole Rivas en la femenina.

En el marco del 110° aniversario de la localidad de Dique Luján, se celebró una nueva edición de la carrera Comunidad de Tigre con la participación de más de 1000 vecinos y vecinas. El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora estuvieron presentes en el evento organizado por el Municipio. Los ganadores fueron Hernán Olivera en la categoría masculina y Nicole Rivas en la femenina.

“Estamos festejando el 110 aniversario de esta querida comunidad de Dique Luján con una carrera comunitaria, donde lo que hacemos es que los vecinos tengan un lugar de encuentro, hagan un ejercicio físico y sigamos haciendo comunidad. Ese es el objetivo de cada uno de los eventos que nosotros realizamos. Pudimos ver más de mil participantes que se reunieron en esta localidad para participar de este evento”, señaló el jefe comunal.

Además, Julio Zamora destacó las propuestas deportivas del Municipio: “Muchos de quienes vinieron hoy acá son participantes de los polideportivos y de talleres municipales. Todos los vecinos encuentran en las actividades que realiza el Municipio de Tigre un lugar para desarrollarse. La política deportiva ha venido creciendo estos años, la pista de atletismo y el próximo microestadio en Benavidez. Eso nos habla de un Municipio activo con una gestión que se sigue transformando y desarrollando”.

El punto de largada fue sobre la Avenida 12 de Octubre y su intersección con 9 de Julio, donde antes de comenzar la competencia los participantes hicieron la entrada en calor bajo la supervisión de los profesores del polideportivo Dique Luján. Tras ello, fueron divididos en las diferentes categorías, donde se reunieron y partieron luego de la cuenta regresiva.

El vecino de Benavídez, Hernán Olivera, destacó: "Me tocó llegar primero, estuvo lindo para competir. Como siempre digo, agradezco al Municipio, Julio Zamora y toda la gente de Deportes por organizarnos este tipo de eventos. El objetivo siempre es ser competitivo y bajar la marca. La carrera es donde está la intensidad, el correr siempre es muy bueno".

El recorrido de los participantes de los 5K fue por la Avenida 12 de Octubre hasta su cruce con 25 de mayo, donde tomaron Reconquista hasta el camino lindero a la vía. Allí, volvieron a la arteria principal, donde se ubicaba la meta. Por su parte, los competidores de la caminata, desviaron su recorrido por la calle Reconquista, tomaron Villanueva y retomaron a 12 de Octubre.

Por su parte, la ganadora femenina, Nicole Rivas, señaló: "Me preparé con mi equipo Bahía Running, me gusta correr desde que soy muy chica, siempre hice hockey, así que siempre me gustó correr. Me parece que está muy buena la actividad, es la segunda vez que participo".

Una vez finalizada la competencia, el intendente Julio Zamora brindó unas palabras para los presentes donde les agradeció su participación y destacó la importancia de estos eventos para unir a la comunidad. Posteriormente, el jefe comunal encabezó la entrega de medallas para los competidores ganadores.

Además, Rufino Lazarte, representante de la Asociación Atlética El Talar, destacó: "Me vengo preparando hace varias semanas, asisto porque es un beneficio para todos los vecinos de Tigre. La organización estuvo muy bien, estoy contento. Ya participé en ediciones anteriores. El nivel de los deportes en Tigre me parece espectacular, me gustaron mucho los Juegos Bonaerenses con la obtención de las medallas".

Durante todo el tramo, los atletas contaron con el acompañamiento de personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), Centros de Operaciones Tigre (COT), Dirección General de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil. Además, hubo puestos de hidratación.