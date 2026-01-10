Un pulmón verde sobre el río: por qué la Reserva Ecológica de Vicente López se volvió un plan ideal para este verano

A metros del Río de la Plata, la Reserva Ecológica de Vicente López ofrece senderos, aves, naturaleza y tranquilidad en plena ciudad. Un paseo gratuito que gana protagonismo en los días de calor.

La Reserva Ecológica de Vicente López se consolidó en los últimos años como uno de los espacios verdes más atractivos del norte del Conurbano bonaerense. Ubicada sobre la costa del Río de la Plata, combina naturaleza, biodiversidad y cercanía urbana, y se transformó en una opción elegida para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado.

Con senderos abiertos al público, vistas al río y una creciente diversidad de flora y fauna, el predio se volvió un punto de encuentro para caminantes, ciclistas, familias y amantes de la fotografía y la observación de aves.

Un recorrido entre naturaleza y río

El paseo propone un circuito simple pero inmersivo. A lo largo de los caminos se pueden observar lagunas, pastizales, árboles nativos y aves autóctonas, en un entorno que cambia según la hora del día y la estación.

Durante el verano, el contacto con el río y la amplitud del espacio generan una sensación térmica más agradable que en el centro urbano, lo que convierte a la reserva en una alternativa buscada para las tardes y los fines de semana.

Un espacio que creció con la ciudad

La reserva forma parte de un proceso de recuperación ambiental de la costa, donde el avance del verde permitió recomponer ecosistemas y ofrecer un espacio público de acceso libre. Hoy es habitual ver visitantes que llegan desde distintos puntos de la región para recorrerla, descansar o simplemente disfrutar del paisaje.

Lejos del ruido del tránsito, el lugar invita a bajar el ritmo, caminar sin apuro y observar un paisaje poco habitual para quienes viven rodeados de cemento.

Un plan simple, gratuito y al aire libre

Sin necesidad de entradas ni reservas, la Reserva Ecológica de Vicente López se presenta como un plan accesible, ideal para una escapada corta. Ya sea para una caminata, una salida en familia o una pausa en la rutina, el espacio gana cada vez más protagonismo como refugio natural en plena zona urbana.

