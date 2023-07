Macarena Posse “Represento un modelo de gestión que va a seguir haciendo de San Isidro un lugar distinto”

Macarena Posse, precandidata a intendenta de San Isidro por “Juntos por el Cambio”, compartió durante una entrevista exclusiva sus propuestas y visión para el futuro del municipio. Dijo ser representante de un modelo de gestión enfocado en la innovación y el desarrollo, busca seguir impulsando mejoras en áreas como salud, seguridad, medio ambiente y espacios públicos.

En una entrevista exclusiva realizada por el periodista Daniel Burone Risso y elcomercioonline.com.ar, la precandidata a intendenta de San Isidro, Macarena Posse, compartió sus propuestas y visión para el futuro del municipio. En el marco de la interna de "Juntos por el Cambio", Macarena se presenta como la representante de un modelo de gestión que busca seguir impulsando el desarrollo y la innovación en la ciudad.

La propuesta y el desafío de ser precandidata

Macarena Posse relató cómo recibió la propuesta para ser precandidata a intendenta: "La propuesta me viene por parte del comité de radical, me llamaron las autoridades el viernes a última hora y me dicen 'podes venir, estamos en reunión'. Me acerqué y en ese momento me hicieron la propuesta. Es un desafío que asumo con toda la responsabilidad y sabiendo que soy quien representa un modelo de gestión, un equipo de gestión, que va a seguir haciendo de San Isidro un lugar distinto."

Propuestas para un San Isidro en constante mejora

En cuanto a las propuestas para el municipio, Macarena Posse destacó que va a continuar con : "Un San Isidro con una gestión que no se queda quieta, que sigue mejorando y que incorpora innovación y tecnología en todas las áreas de gobierno." En este sentido, mencionó la inauguración de un hospital odontológico y la proyección de un hospital oftalmológico de alta complejidad, así como la descentralización de los hospitales con una mayor cantidad de centros de atención primaria y especialidades.

Enfoque en seguridad y prevención

Sobre el tema de seguridad, la precandidata explicó: "En seguridad, se va a seguir sumando tecnología. Hoy tenemos más de 2.000 cámaras, somos el municipio con mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado y por habitante. Se seguirán instalando y sumando tecnología aplicada, como el reconocimiento facial para pedidos de captura." Además, informó que se equiparán los patrulleros con cámaras y se incorporará un cuerpo municipal de guardias equipados con armas no letales para trabajar en la prevención de la seguridad en lugares estratégicos.

Inflación y preocupaciones de los vecinos

En relación a las inquietudes de los vecinos, Macarena Posse expresó: "Tiene que ver con la cuestión económica, una inflación que no para. A medida que recorremos las pymes y los comercios, vemos la dificultad de todos los días y eso es lo que más los atraviesa."

Compromiso con el medio ambiente

En cuanto al medio ambiente, la precandidata destacó: "El horizonte es basura cero, seguir trabajando con todos los programas y el apoyo de los vecinos para bajar la cantidad de basura que se envía. Ya llevamos más del 30% de descenso con respecto a años anteriores." Macarena mencionó programas como "Eco Residuos" y "Compostate" que fomentan el reciclaje y la compostaje de residuos orgánicos.

Obras de saneamiento y prevención de inundaciones

Sobre las obras de saneamiento e inundaciones, Macarena Posse explicó: "Estamos finalizando el primer tramo del aliviador del alto Perú, una previsión a 10 años para enfrentar el cambio climático. La obra es impresionante, con una capacidad para drenar 4 millones de litros de agua por minuto. Una vez que esté en funcionamiento, estará conectada con otras obras hidráulicas ya en funcionamiento."

Código de zonificación y preservación de espacios verdes

Respecto al código de zonificación, Macarena enfatizó: "El código de ordenamiento urbano está hecho para cumplirse sin excepciones. Una ciudad sostenible es cuando los árboles están por encima de las edificaciones, hay que preservarlo y cumplir con el código de ordenamiento urbano."

Compromiso con los espacios públicos

Finalmente, la precandidata subrayó su compromiso con los espacios públicos: "Todo espacio que es recuperado y destinado para los vecinos debe seguir siendo un espacio público. Es una convicción propia que debe ser destinado para el disfrute de los vecinos y no ser vendido o utilizado de otra forma."

Escucha la nota completa