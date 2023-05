Tigre cayó ante Boca en la Bombonera

En un encuentro correspondiente a la 18va. fecha de La Liga Profesional, Tigre sufrió una derrota por 1 a 0 frente a Boca Juniors. A pesar de la estrecha diferencia en el marcador, el conjunto local mostró su dominio a lo largo del partido.

Boca Juniors venció esta noche a Tigre por 1 a 0, una diferencia exigua para la superioridad que ejerció durante todo este partido correspondiente a la 18va. fecha del campeonato de La Liga Profesional que ya lo encuentra en el noveno lugar y encontrando elementos positivos dentro del ideario futbolístico de su nuevo entrenador, Jorge Almirón.

Los locales, con un gol de Merentiel a los 13 minutos del primer tiempo tras un error de control de un centro del arquero visitante Gonzalo Marinelli, logró su tercera victoria consecutiva en la Liga Profesional y se repusieron de la derrota del miércoles pasado por 1 a en Colombia ante Deportivo Pereira por Libertadores.

Ahora, con 27 puntos, igual sigue lejos del líder River, que está a 13 unidades con un partido más, pero cada vez más cerca de la clasificación a las Copas.

Sin duda que la victoria de hoy, convincente en el juego, exigua en el resultado, le abre al director técnico el interrogante sobre si esto fue una rotación o algunos de los titulares de hoy seguirán manteniendo su puesto.

Con un mediocampo renovado, con Cristian Medina, Alan Varela y "Equi" Fernández juntos, los anfitriones jugaron uno de los mejores partidos del certamen.

El DT hizo algunos cambios que reclamaban los simpatizantes boquenses, como por ejemplo las salidas de los hasta poco titulares inamovibles como "Pol" Fernández y "Pipa" Benedetto.

Las últimas actuaciones de Medina reclamaban volver a tener su oportunidad y no defraudó ya que fue la figura del partido, justamente bien acompañado por Ezequiel Fernández y Varela.

Y Merentiel, otro de los que reclamaba titularidad, cumplió también un buen encuentro, autor del gol, su quinto en la Liga, y cerca de conquistar cuatro más.

Ante un rival que fue un simple "partenaire" por obra y gracia del propio Boca, y que estuvo muy lejos de aquel buen conjunto de la temporada pasada, el conjunto "xeneize" tuvo una de las mejores actuaciones desde que llegó Almirón.

Boca fue el único protagonista de la primera parte, el que tuvo las mejores situaciones, mayor claridad en el juego y por momentos manejó el balón a voluntad.

Es verdad que a los 10 minutos, el "horror" del arquero Gonzalo Marinelli, al que se le escapó de manera infantil un córner ejecutado por Sebastián Villa que el oportunismo de Miguel Merentiel ,con un remate fuerte y corto en el área chica, transformó en el 1 a 0, le facilitó las cosas y abrió el partido.

Pero ya antes dos corridas de Luis Advincula, otra vez en su función de extremo, habían provocado peligro en el arco de los visitantes.

Con el ingreso de Cristian Medina desde el inicio en la posición de Martín Payero y la intensidad de Ezequiel Fernández, que reemplazó al capitán Guillermo "Pol" Fernández, los dirigidos por Jorge Almirón tuvieron por momentos la dinámica que el entrenador busca en sus equipos.

A pesar de que Villa no estuvo en su nivel, Merentiel con su movilidad y Advíncula con sus desbordes, alternándose con Marcelo Weigandt, tenían a maltraer a los defensores del "Matador".

A los 26 minutos el uruguayo ex Defensa y Justicia remató con chances pero el balón dio en el palo derecho de Marinelli, y uno después el mismo atacante que hoy reemplazó a Darío "Pipa" Benedetto casi aprovechó otro error del guardavallas de los visitantes para aumentar la ventaja.

Y a los 31 minutos dos cabezazos de Merential al lado del arco fueron sacados por el arquero visitante, que se redimió en parte de sus fallas anteriores.

Entre tanto los futbolistas de Tigre eran solo "espectadores" del dominio "xeneize" y no crearon ninguna situación de gol en esa etapa.

En la parte final Boca siguió dominando el juego, y tuvo varias opciones para aumentar la diferencia.

Recién en el final y cuando el director técnico local cambió a sus cuatro volantes, Tigre arrimó peligro con un tiro libre del ex Boca Juniors Aaron Molinas y un centro que no pudo conectar Facundo Colidio, también surgido de la cantera "xeneize". Otro, Mateo Retegui, en cambio, no contó con alguna posibilidad clara en todo el encuentro.

Pero Boca y su juego no lo merecían, porque esta vez, como sueña su entrenador, ganó y gustó.

El próximo partido del campeón argentino será por la 19n. fecha de la Liga Profesional el próximo jueves en Sarandí ante Arsenal, desde las 21.30.

Mientras que Tigre, decimoquinto en la tabla, recibirá a Talleres, de Córdoba, uno de los animadores del torneo, el viernes 2 de junio desde las 21.30, en Victoria.

Síntesis Boca - Tigre

Boca Juniors: Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Jorge Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Cristian Medina, Alan Varela y Ezequiel Fernández; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Ortega, Víctor Aguilera, Abel Luciatti y Lautaro Montoya; Martín Garay, Aaron Molinas, Sebastián Prediger y Alexis Castro; Mateo Retegui y Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.

Gol en el primer tiempo: 13m. Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Sebastián Medina por Castro (T) y Blas Armoa por Garay (T), 19m. Martín Payero pot Ezequiel Fernández (B) y Luca Langoni por Advincula (B); 21m. Agustín Cardozo por Predifer (T), 27m. Esteban Rolón por Varela (B) y Luis Vázquez por Merentiel (B); 33m. Lucas Menossi por Molinas (T) y 45m. Juan Ramírez por Medina (B).

Amonestados: Fabra (B). Molinas, Luciatti y Menossi (T).

Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Nicolás Ramírez.