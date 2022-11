Posse: “Los problemas de la gente no se resuelven con piruetas electorales”

El Intenednte de San Isidro, Gustavo Posse, cuestionó hoy la prouesta del gobernador bonaerense Axel Kicillof de modificar la octava sección electoral.

“Es bueno que el gobernador quiera revisar el funcionamiento de la Provincia, hace años venimos diciendo que así está diseñada para fracasar. Si realmente desea facilitar la vida de la gente mejor que se dedique a confiar en ella y permitir que decida su destino haciendo cumplir la ley de autonomías municipales con las facultades y fondos necesarios para que cada municipio se haga cargo de su seguridad, salud y educación. Los municipios no podemos seguir subsidiando a la Provincia", declaró el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en respuesta a la propuesta de Axel Kicillof de modificar la octava sección electoral.

El jefe comunal agregó: "La restructuración de la Provincia no puede ser una especulación electoral, es preciso ser serios y confiar en la gente dotándola de mayor representatividad también desde lo político, que sus candidatos pertenezcan efectivamente a cada sección donde son elegidos sin que formen parte de una lista sábana, que cada distrito pueda elegir cuándo ir a elecciones analizando también si no es necesario hacerlo cada 4 años para no vivir en permanente campaña electoral".