Se presentó la 27 edición del Salón Primavera de San Fernando

El Municipio presentó en Victoria una nueva edición de la ya tradicional muestra anual de dibujo, pintura y grabado donde fueron expuestas 60 obras seleccionadas entre 300 y premiados los mejores de cada categoría, con menciones especiales. Es considerado como el salón de arte más importante de la región.

La 27° edición del “Salón Primavera” la muestra anual más importante de dibujo, pintura y grabado organizada por el Municipio de San Fernando, recibió más de 300 obras, de las que las 60 seleccionadas por el jurado fueron exhibidas.

El Director de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, destacó: “Es un orgullo para nosotros contar con este Salón Primavera en el distrito, que es muy reconocido a nivel nacional. En esta edición recibimos aproximadamente 300 obras de distintos artistas de todo el país, de las que 60 fueron seleccionadas y hoy son expuestas en el Salón en las distintas técnicas, que son Dibujo, Grabado y Pintura. También tenemos Primeros y Segundos premios en cada categoría Menciones Especiales y una mención especial para el Artista Sanfernandino. Estamos muy contentos por el buen recibimiento de los vecinos que se acercaron a disfrutar esta muestra”.

La Coordinadora de la muestra, Eugenia Azar, explicó: “Hemos recibido alrededor de 300 cuadros, de los que un jurado de excelencia con la presencia de Joaquín Moledo, Graciela Gil Benítez y Pipa Stefanell, uno por cada categoría, seleccionó 20 dibujos, 20 pinturas y 20 grabados. Estamos muy contentos por la recepción y porque los vecinos puedan compartir esta noche de arte única en San Fernando, ya que tenemos el Salón más grande de la región”.

Y agregó: “Cuando hacemos la selección, consideramos la presentación de las obras, el buen enmarcado, la trayectoria de los artistas, las paletas de colores que eligen para realizar sus trabajos, lo que más tiene en cuenta el jurado, No elige por nombres, sino por lo que ve”.

“Tenemos una Mención Especial, un premio único de la zona que se otorga casi siempre a un artista joven, emergente. Y también hicimos un homenaje a la artista sanfernandina Angela Damnotti, de 95 años, porque nos parece muy importante homenajearlos en vida”, concluyó Azar.

La Mención Especial al Artista Sanfernandino fue otorgada al joven Joaquín Paolantonio, quien expresó: “Esta obra la hice apurado, sin pensarlo, queriendo hacer algo distinto, al revés de como arranco a hacer mis pinturas, que son como 10, y expuse la que más me gustó. Este reconocimiento me pareció increíble, aparte por la cantidad de gente que viene a este Salón reconocido y que lo banquen, porque sino no se podría hacer. Todas las obras expuestas son muy grosas, hasta las considero mejores que la mía”.