La Chacra San Isidro Labrador vivió el día de la primavera

El espacio, ubicado en Perito Moreno 2610 en Villa Adelina, abrió sus puertas para que los vecinos puedan darle la bienvenida a esta nueva estación rodeados de un entorno verde con los típicos animales de granja.

Para que los vecinos disfruten de un buen momento junto a amigos o en familia, en el Día de la Primavera, la Chacra educativa San Isidro Labrador, ubicada en Villa Adelina (Perito Moreno 2610), abrió sus puertas para generar un escenario ideal de contacto directo con la naturaleza y los típicos animales de granja.

El predio recibió a los visitantes a partir de las 14:00, donde pudieron recrear una vida en el campo: con corrales con más de 120 animales entre gansos, pavos, vacas, gallinas pigmeas, chanchos, caballos, burros, cabras, chivos, ovejas, conejos, avestruces y estanques de agua donde conviven tortugas, patos y flamencos. Además, todo el lugar está rodeado de plantas y árboles, y también tiene un jardín de mariposas y una huerta orgánica.

“Generamos espacios verdes para que los vecinos se puedan desconectar del día a día. Este lugar es ideal para disfrutar en familia y para que los chicos puedan aprender sobre los animales de la chacra, cómo trabajar la tierra y lo más importante que sepan que tienen que cuidar los espacios verdes, que son los que nos dan un respiro”, sostuvo la coordinadora municipal, Macarena Posse, tras recorrer la granja.

Durante el recorrido, los chicos y las familias pudieron darle de comer a los animales, visitar la huerta orgánica, aprender a cultivar alimentos, y recorrer el jardín de mariposas.

“Decidimos abrir el predio para que los vecinos puedan recibir a la primavera en un entorno natural y con animales. Es lindo ver a las familias felices, y que sepan que este lugar es de todos y que tiene como objetivo generar conciencia”, expresó Carolina Andrade, a cargo del área administrativa de la Chacra Educativa.

Mientras miraba a los burros, Andrea González, vecina de Boulogne, comentó: “Este lugar es genial, cuando me enteré por las redes que se podía venir sin turno, no dudé en acercarme. Me encanta visitar la chacra y ver a los animales, es una propuesta muy entretenida y accesible”.

Junto a sus nietos, María Ester Deshiazzo, vecina de la zona, concluyó: “Es la primera vez que vengo y me encuentro encantada. Sé que en algunos años cuando sean más grandes mis nietos me van a pedir volver, todo está muy lindo”.

Al ingresar al predio se le tomó la temperatura a cada persona y se santizaron las manos. El uso de tapabocas fue obligatorio y no se puede llevar elementos como bolsos o paquetes comestibles.