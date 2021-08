Paola Spatola: “La seguridad de Vicente López se puede comparar con la de un país desarrollado”

La ex Diputada Paola Spatola es especialista en seguridad acompaña la lista de precandidatos a concejales de “Juntos” en Vicente López.

Spatola es precandidata a concejal en el tercer lugar de la lista que apoya la gestión del intendente Jorge Macri, es especialista en seguridad y además de haber sido Diputada Nacional ocupó diversos cargos y asesoró sobre la materia tanto en la Cámara de Senadores como en la provincia de Buenos Aires, además encabeza una consultora dedicada a la seguridad y publicó tres libros.

Durante una entrevista radial con el periodista Daniel Burone Risso, explicó que recorre todos los días los barrios junto al equipo: “hablo con los vecinos, con los comerciantes, escuchó todas las cuestiones en materia de seguridad”. Aseguró.

Al respecto amplió “nos cuentan que ven bien, a qué cosas le temen, les explicamos tanto a los vecinos como a los comerciantes lo hecho en seguridad en nuestro distrito”, y agregó “la verdad me siento reconfortada, orgullosa, cuando escucho que las cosas funcionan y que están tranquilos”.

“Nací, vivo y crio mis hijos en Vicente López”, destacó en un tramo de la entrevista, y detalló “como vecina estoy extremadamente satisfecha, mis hijos tienen un vínculo con la patrulla que siempre lo cuento, pero no es de auto referencia, sino para que me entienda la gente, por lo general los jóvenes son refractarios al uniforme y eso en no pasa en Vicente López, los jóvenes sienten empatía por la patrulla”.

Sobre la inversión en seguridad que realiza el municipio explicó “Hay una inversión en tecnología aplicada a la seguridad que no se ve pero que nos permite generar políticas con mapas de riesgo, con zonas de alta vulnerabilidad para poder marcar políticas puntuales, por ejemplo, hay un trabajo de vínculo con la comunidad en cada centro comercial donde se acuerdan los con los comerciantes cuáles son los horarios indicados para el apertura y cierre”, y destacó “La seguridad de Vicente López se puede comparar con la de un país desarrollado”.

Sobre su trabajo como Diputada, detalló “logre la modificación de Código Penal para declarar a las picadas y la preparación de vehículos para picadas como delito, esa fue una lucha con Vivian (Perrone) y todas las Madres del Dolor”.

Respecto a cuál será su aporte en caso de ser electa concejal en Vicente López dijo que “voy a trabajar todo lo que sea necesario para darle al distrito más y mejor seguridad, eso qué quiere decir todo tipo de ordenanza que me permita generar instrumentos al ejecutivo para poder ampliar lo que se logró”.

“Me parece que la política de proximidad es lo que viene, que ya se instaló en el mundo y por eso el desafío mío de acompañar a Jorge Macri y a Soledad Martínez Para mí es un orgullo y un desafío súper interesante, Porque creo los trayectos de proximidad para representar al vecino que vive al lado tuyo al frente en la otra cuadra”, destacó finalmente.