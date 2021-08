Diego Santilli estuvo Virreyes junto a Alex Campbell y Agustina Ciarletta

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del frente Juntos Diego Santilli visitó San Fernando este lunes por la tarde y fue recibido por el diputado provincial Alex Campbell y la precandidata a concejal Agustina Ciarletta, con los que participó de una charla con vecinos que expusieron los problemas que más aquejan a la ciudad de la primera sección electoral.

“Una de las principales preocupaciones para los vecinos sigue siendo el tema de la seguridad”, expresó Santilli ante los medios presentes. “Los bonaerenses y los argentinos queremos vivir en paz y en tranquilidad. Queremos vivir con libertad y eso requiere de educación de calidad, requiere de acceso a la salud y requiere de seguridad. "Seguridad es poder ir de casa al trabajo y del trabajo a casa sin sentir miedo de que nos pase algo”, agregó.

“En la provincia hay que trabajar de forma conjunta con los intendentes para que bajen los delitos y que los delincuentes estén donde tengan que estar, presos. Que el narco retroceda y que los que tengan miedo sean los delincuentes y no los ciudadanos”, continuó.

“Lo que no puede pasar es que haya un gobierno nacional y un gobierno de la provincia que no coordinen. Está en juego la seguridad, la salud y la vida de las personas. Lo que hay que hacer es coordinar y trabajar. No liberar a los presos. Coordinar, trabajar, y que la policía esté, que haya patrullaje, que haya planificación y sincronización en la lucha contra el delito”, afirmó Santilli.

Por otra parte, el diputado provincial Alex Campbell aseguró: “Estamos a 10 diputados de darle quórum propio al kirchnerismo y creo que es importante que la gente nos acompañe en esta elección. Conozco del compromiso de Diego con lo público, con la capacidad de armado de equipos y es un gran valor tener a una persona de su capacidad de sumarse a trabajar en la Provincia de Buenos Aires. Una provincia que tiene 7 de cada 10 chicos pobres, 50% de pobreza en el conurbano. Es importante tener gente como Diego sumándose y principalmente para no permitirle al kirchnerismo que siga destrozando la Argentina, que siga destrozando las instituciones y atropellando la justicia. Me parece muy importante esta elección y que acompañemos a Diego el 12 de septiembre”.

Al finalizar el contacto con los periodistas, la precandidata Agustina Ciarletta consideró: “San Fernando no escapa lo que está pasando en Argentina. Todos los comerciantes decían que no están vendiendo, que la gente no llega a fin de mes y lo más grave hoy lunes todos los chicos deberían estar en las escuelas y eso no pasa. No pasa tampoco en San Fernando. Entonces lo que tenemos que hacer, siempre con esta responsabilidad que debemos llevar adelante como oposición en San Fernando de Juntos por el Cambio es: lo que está bien siempre vamos a acompañar. Hay una obra bien vamos a acompañar. Pero ¿qué estamos pidiendo? Transparencia”.