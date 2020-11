Trabajadores del Parque de la Costa volvieron a manifestarse en el Centro de Tigre

Trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y de Pasteleros realizaron hoy una protesta frente al tradicional Parque de la Costa ante la posibilidad de que cierre en las próximas semanas y queden unos 500 trabajadores en la calle.

El reclamo comenzó puntualmente a las 10:00 en la calle Vivanco 1509, donde está el Parque de la Costa, y allí exigieron que se mantenga abierto el centro de atracciones.

Posteriormente, marcharon hacia el centro de Tigre, con la suma del Sindicato de Pasteleros, ya que los trabajadores que se desempeñan en el sector alimenticio del parque están enrolados en ese gremio.

Lautaro, quien se desempeña en el sector de mantenimiento de los juegos, explicó que están "cerrados desde hace seis meses por la pandemia de coronavirus", pero aclaró que "el parque tuvo una gran temporada de verano, entre enero y febrero, con 210 mil visitantes promedio y un gasto per cápita de 2.000 pesos".

"Tuvieron una facturación de más de 400 millones de pesos en dos meses y tenemos que escuchar que el señor Ignacio Noel (empresario que lidera la Sociedad Comercial del Plata, dueña del centro de atracciones), diga que el negocio es inviable. El señor quiere cerrar y no quiere pagar los sueldos", precisó el empleado .

Asimismo, denunció que "el mes pasado pagaron un 10 por ciento del salario y no le avisaron al gremio de esa situación".

"Dijeron que esperaban el ATP y no se lo dieron. encima la empresa le avisó por mail a los trabajadores de este cierre. Somos mas de 500 familias", indicó.

Además, Lautaro remarcó que "el Parque de la Costa es un negocio viable", al tiempo que añadió: "Si ellos tienen problemas con los números que arreglen con la administración del lugar".

Por su parte, Gabriel, un empleado que trabaja hace 15 años en el Parque de la Costa, contó que "hace un mes y medio en el parque empezaron a hacer movimientos raros para abandonar una parte del predio", y detalló que "se empezaron a ofrecer retiros voluntarios diciendo que el parque no iba a abrir más".

Por otra parte, denunció que cobraron "solamente el ATP, porque el parque no pagó nada ni sacó una moneda de su bolsillo".

"Hace un mes que no tenemos ningún tipo de diálogo ni nada. Necesitamos que alguien de la cara", sostuvo el trabajador en declaraciones al programa "EL Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

Asimismo, añadió: "Hace 15 años que trabajo en el parque. Es el principal ingreso de mi familia y la de muchos compañeros. El parque no dice si va a abrir o no. Estamos a la deriva sin saber si vamos a trabajar o no".



En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados y ex intendente de Tigre, Sergio Massa, aseguró que van a garantizar la continuidad de los empleos del Parque de la Costa, luego de hablar con los trabajadores.