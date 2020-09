Leonardo Nardini: “No se pueden avalar las tomas de terrenos”

En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia indicó que “estamos tratando de generar la modalidad de alerta temprana para que se respete la ley".

Nardini precisó que "se comprende la problemática del déficit habitacional, pero en la gestión anterior no se trabajó mucho” en la materia.

Destacó que “hay que trabajar en coordinación con Nación para dar respuesta pero tampoco se puede avalar la toma de terrenos".

El intendente de Malvinas Argentinas sostuvo que no sabe “quién organiza las tomas, pero alguien las organiza, porque no son personas vecinas del lugar que ocupan terrenos. Alguien las termina trasladando y dándole la información de que no va a pasar nada".