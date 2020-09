Le hacen el “cuento del tío” a una jubilada en Olivos y le roban U$S 30000

El hecho ocurrió ayer al mediodía cuando la víctima, a quien sólo se identificará por sus iniciales, J.H., recibió en su domicilio particular un llamado de parte de una supuesta amiga suya.



"Desde el 1 de septiembre el Gobierno no va a permitir que se puedan extraer dólares de los bancos", fue la farsa que le dijeron ayer, según revelaron fuentes de la investigación.



Como sólo le quedaban 24 horas, la supuesta amiga le dijo que debía ir al banco a retirar todos sus ahorros y que para ello le iba a mandar un remisero de confianza para el traslado.



Según las fuentes, ese supuesto remís, del que la víctima sólo recuerda que era un auto gris, pasó a buscar a J.H. por su casa, ubicada en la calle Alberdi en Olivos, partido de Vicente López.



Desde allí, el falso remisero llevó a la pediatra hasta la sucursal bancaria de la que es clienta, el HSBC de avenida Maipú 431, en la vecina localidad de Florida, donde la anciana accedió a su caja de seguridad y retiró todo lo que tenía: 30.000 dólares de sus ahorros y una serie de alhajas.



Cuando salió del banco, la mujer se subió al mismo auto con el fin de dirigirse nuevamente a su domicilio de Olivos, pero el chofer se pasó tres cuadras y detuvo su marcha en el cruce de las calles Pelliza y Córdoba, donde apareció un segundo vehículo, del cual descendió un hombre que obligó a la médica de 90 años a bajarse del supuesto remís y dejar la cartera donde había guardado las joyas y los 30.000 dólares.



Ese hombre se subió al falso remís y los dos autos escaparon del lugar, sin que hasta esta mañana hayan podido ser identificados los vehículos ni los autores de la estafa.



El caso fue denunciado por J.H. y la causa quedó en manos del fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este.



El fiscal ya puso a trabajar en la pesquisa a la Subdelegación de Investigaciones (Sub DDI) de Vicente López, cuyos detectives le tomaron una primera declaración a la víctima y comenzaron a hacer el relevamiento de cámaras de seguridad tanto municipales, como las del banco y las privadas que sirvan para tratar de identificar los autos involucrados y a los autores de la estafa.



El fiscal también ya solicitó a la compañía telefónica de la línea de la víctima el listado de llamados entrantes, con el fin de identificar la línea desde donde se inició el “cuento del tío”.



“Son casos difíciles porque este tipo de estafas suelen ser cometidas por personas que utilizan chips de bolseros o de líneas prepagas cuya titularidad es complicada comprobar y que descartan en el momento. Esperamos tener algún resultado con el análisis de las cámaras”, confió a Télam un investigador judicial.