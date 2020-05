En medio de la polémica, SADAIC da marcha atrás con decisión de cobrar por difusión de conciertos en línea

La resolución de SADAIC generó revuelo inicialmente y este lunes el organismo difundió un comunicado de prensa y "para que no haya dudas en el uso de música en la web", aclaró: "Usted 'No debe pagar' derechos de autor por subir obras musicales a la web vía Youtube, Facebook o Instagram para difusión, promoción y ejecución pública como autor, compositor o intérprete".A su vez, explicó que "'Sí deben pagar' derechos de autor, aquellos que soliciten un pago a quienes deseen ver el evento musical, o quienes tengan como auspiciantes marcas comerciales o similares como forma de publicidad y/o promoción entre otros conceptos, sean los programas en vivo o pregrabados".SADAIC se expresó en estos términos en medio del revuelo que causó su decisión de cobrar un arancel por conciertos en línea, en medio de la pandemia de Covid-19.En este sentido, el organismo planteó que "es consciente que las restricciones a la actividad también afectan a los intérpretes musicales, muchos de ellos a su vez autores y compositores", a causa de la emergencia sanitaria en el país."En este aspecto, nuestra sociedad, acompañará los proyectos que ayuden a sobrellevar los tiempos que corren, sin que ello signifique desprotección económica de sus representados", agregó SADAIC en otro comunicado."De hecho, se han generado canales gratuitos en plataformas digitales a través de los cuales pueden ponerse a disposición del público obras musicales", indicó.Sin embargo, remarcó que ese "acompañamiento no puede alcanzar aquellas situaciones en las cuales, de forma directa o indirecta, haya explotación económica de obras musicales, ya que ello conlleva una afectación de los derechos económicos de los creadores"."No se trata de impedir, obstaculizar ni perjudicar la actividad musical de la que somos parte, sino de dar una solución armoniosa de los diversos intereses en juego", añadió."SADAIC no puede renunciar a su objeto fundamental, la defensa de los autores y compositores", completó.