María Eugenia Vidal en la Primer Mesa Educativa de Juntos por el Cambio

María Eugenia Vidal sostuvo que: "Es necesario poner en funcionamiento las Mesas Educativas para volver a hablar de educación. Estamos en un nuevo lugar,que es el de construir algo sin estar en el poder. Entender que la gente decidió que no estemos más en el gobierno, pero que a la vez seguimos presentes a través del compromiso de los legisladores , consejeros escolares, docentes y de las familias. No hace falta tener un cargo para comprometerse; hay que ayudar y acompañar a los que están en la trinchera. Quiénes están en la trinchera? Los que gobiernan, los docentes, los médicos, enfermeros, policías, el SAME pero también los cajeros y los que dan de comer en los barrios más vulnerables. Hay mil maneras de ayudar, la crisis nos expone, nos muestra tal cual somos. Tenemos que acompañar a los que gobiernan porque, aunque sean de otro partido, están hoy en la trinchera. Claro que hay que plantarnos cuando algo va en contra de nuestros valores. La pandemia nos va a dejar una gran crisis económica y social que se va a quedar por largo tiempo. La escuela va a ser el centro de muchas comunidades y va a ser la presencia efectiva del Estado y un lugar de encuentro donde debemos transmitir esperanza. Durante nuestra gestión llevamos internet, robótica y programación a las escuelas públicas. Un millón de adultos pudieron seguir con sus estudios y unas 2000 escuelas integraron la Red de Aprendizaje. Eso es algo concreto. Yo llegué a la función pública para estar cerca de la gente y hacer cosas que transformen".El radical Daniel Salvador hizo hincapié en el papel de la oposición: "Al actual oficialismo no le gusta el equilibrio de poderes, ya que dilata la apertura de las asambleas legislativas en todos los niveles, pero se encuentra con una oposición que colabora. Hemos pasado una elección en la que no nos fue bien, pero cambiemos sigue firme y de pie, hay que superar la grieta pero manteniendo los valores y esos valores se defienden con la educación. Una educación para todos, para el futuro y para luchar contra la desigualdad".Por su parte el ex Director Provincial de Cultura y Educación Gabriel Sanchez Zinny remarcó varios aspectos sobre la pandemia y la cuarentena: "Al no estar las escuelas abiertas, hay un Estado casi ausente en territorio. Debemos trabajar con nuestros alumnos y especialmente con las familias que menos tienen. La pandemia evidenció aún más la vulnerabilidad social pero está dejando alguos aspectos positivos que, seguramente, van a quedar. Una es la virtualidad en los estudios que lleva a un involucramiento de los padres con los chicos y la otra es una mayor valoración de la escuela y del rol docente. Tenemos que ser más leales a nuestra vocación pública estando más cerca de la gente y brindando la mayor contención posible".También fueron expositores el Diputado Provincial Sergio Siciliano, el Consejero de Educación Diego Martinez, el ex Director Provincial de Consejos Escolares Marcelo di Mario y los Consejeros Escolares Nicolás Bari de Loma de Zamora, Mauricio Rodecker de Trenque Lauquen, Mariano Álvarez de la Matanza y Mercedes Gonzalez de Bolivar.(quién también se desempeño como Coordinador Pedagógico Regional de Política Socioeducatica- Región 6) se mostró entusiasmando con la vuelta de las Mesas Educativas: "Durante la gestión de María Eugenia Vidal el desarrollo de estas mesas nos sirvieron para poder comunicar las diferentes medidas gubernamentales a nuestras comunidades. También podíamos llevar problemáticas directamente a los funcionarios. Eran realmente efectivas. Si bien la pandemia afectó el funcionamiento de todos los niveles del Estado es necesario que el actual gobierno provincial escuche a todos los actores de la comunidad educativa tanto a oficialistas como a opositores."