Un hombre fue encontrado convulsionando con una yarará muerta a su lado en Retiro

Los efectivos fueron alertados cerca de las 21 de anoche por gritos de testigos cuando patrullaban por la calle Libertad al 1600, en la zona porteña de Retiro, y, al descender de la unidad, encontraron a un hombre "indigente" convulsionando sobre la vereda y, a su lado, una serpiente de poco más de un metro muerta.Inmediatamente, los policías dieron aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y el hombre fue trasladado al hospital Rivadavia, donde aún permanece, indicaron las fuentes."El damnificado no presenta herida de ningún tipo de mordedura o incisión animal", afirmó el parte policial tras los primeros exámenes.Asimismo, remarcó que "presenta una herida en un dedo" que, según los especialistas se presume "fue producida con un hierro" ."El examen toxicológico de laboratorio no presenta infección por veneno animal", aseguró la policía que además explicó que no tienen datos del hombre ya que no tenía ninguna documentación.En tanto, el ofidio fue enviado al Instituto Malbrán para determinar si es efectivamente un animal venenoso y si se puede dar con alguna información que sume a la causa abierta por "averiguación de lesiones".