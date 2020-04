San Fernando sigue controlando Precios Máximos y horarios de comercios

Desde el municipio de San Fernando se informó que los equipos de Orden Urbano y las Secretarías de Economía y de Gobierno de San Fernando controlan constantemente el cumplimiento del Programa Nacional “Precios Máximos” que fija los valores de determinados artículos de primera necesidad al precio que tenían al pasado 6 de marzo, y verifican también los horarios de apertura y cierre de los comercios del distrito, y las medidas de prevención exigidas en la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus.A su vez, se inspeccionan las denuncias ingresadas al Sistema de Abastecimiento y Precios de la Provincia de Buenos Aires por precios que superan a los máximos de referencia. El Director de Orden Urbano, Miguel Maragliano, explicó: “Constatamos si la denuncia por incumplimiento es correcta o no tiene asidero. Los precios hay que controlarlos por no haber competencia durante la cuarentena; al vernos obligados a concurrir a los comercios de proximidad”.Se controlan supermercados, hipermercados, minimercados, autoservicios, almacenes, verdulerías y otros locales del rubro alimenticio. Si los comerciantes no cumplen con la reglamentación del Programa Nacional ‘Precios Máximos', en primera instancia se le solicita retrotraer los valores al 6 de marzo en los artículos correspondientes. De persistir en la infracción y tras ser debidamente notificados, se procede a clausuras preventivas.“Es muy importante seguir quedándose en casa; las actividades se restablecerán paulatinamente a partir que el Gobierno Nacional saque los decretos correspondientes. Por el momento, se debe concurrir sólo a lugares esenciales como farmacias, almacenes y otras necesidades, y volver a casa. La única manera de poder terminar con esto es todos juntos y solidariamente con el otro”, completó Maragliano.