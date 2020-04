Locales de cobro de servicios abrirán de forma paulatina y progresiva desde el lunes

Así lo anticipó la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS) que nuclea a las cadenas Bica Ágil, Cobro Express, Multipago, Pago Fácil, Plus Pagos, Pronto Pago, Provincia Net, Rapipago y Ripsa.La cámara planteó que ante la habilitación para reiniciar sus operaciones, las empresas brindarán atención por terminación de DNI y se ofrecerá prioridad a los grupos de riesgo.De esta manera, el cronograma de atención previsto es para los lunes, atención a los documentos terminados en 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles, 4 y 5, jueves 6 y 7, y los viernes 8 y 9, con lo cual se buscará evitar aglomeraciones en los locales.Los usuarios deberán concurrir con su DNI para poder ser atendidos en fecha y como la apertura de los mismos será de forma gradual se recomienda chequear los inicios de actividades en las webs de cada una de las empresas, hasta que se complete la total apertura.La Caeceis también adelantó que habrá un límite de facturas aceptadas por lo que cada cliente podrá abonar un máximo de 8 servicios o impuestos, en tanto que los adultos mayores y las personas pertenecientes a grupos de riesgo tendrán atención prioritaria y, en la medida de disponibilidad de cada local, se habilitarán horarios especiales para ellos.Las empresas acordaron también emplear personal de seguridad o personal propio para ordenar las colas donde sea necesario y mantener la distancia recomendada de 1,5 metros, en tanto que dentro de los locales no habrá más de una persona por cada 4 m2 de superficie destinada a atención.El personal de los locales estará con barbijos y protectores visuales o protección similar separada de sus compañeros por 1,5 metros de distancia como mínimo, y en cada puesto de trabajo el personal contará con alcohol en gel y medidas que le garanticen la permanencia de acuerdo a lo recomendado por el Ministerio de Salud.La cadena Provincia Net Pagos informó en este sentido que sus Centros de Servicios retomarán la actividad a partir del lunes 20 de abril y en horario extendido para el cobro de servicios, extracción de dinero en efectivo, y recarga de tarjeta SUBE y celular.De esta manera, Provincia Net Pagos suma sus bocas de cobro a las terminales de los locales minoristas de la Red de Agentes, en sintonía con la disposición decretada por la Autoridad Nacional, aclaró la empresa al señalar que los clientes podrán pagar los servicios en efectivo, con tarjeta de débito, así como también la opción de Pago sin Factura en las terminales habilitadas.“En el marco de las restricciones vigentes, desde el Grupo Provincia vamos a ofrecer todas las herramientas que tengamos disponibles para que las y los bonaerenses se movilicen lo menos posible a la hora de realizar sus trámites más urgentes” destacó Juan Cuattromo, presidente del Grupo Provincia.Por su parte, el gerente de Plus Pago, Alberto Murad, confirmó que la cadena podrá contar desde el lunes con el 100% de los locales operando, ya sea con cobro en efectivo o con tarjeta de débito, en su red de 1.250 puntos de Santa Fe, Entre Rios, San Juan y Santa Cruz Servicios.“Estamos preparados para trabajar dentro de las normativas dispuestas por el Banco Central y las autoridades sanitarias, aplicando todas las medidas de seguridad para los empleados y los clientes de acuerdo a las características de cada local”, explicó el directivo.