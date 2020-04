Para Jorge Macri, no hay “dicotomía entre economía y salud” en el combate al coronavirus

“No es una u otra, son las dos cosas, no hay dicotomía entre economía y salud”, sostuvo el intendente de Juntos por el Cambio, y advirtió a quienes plantean mayor laxitud con la medida del aislamiento: “Se olvidan que si la pandemia se dispara eso tiene consecuencias económicas”.Agregó en ese contexto el “altísimo nivel de acatamiento al aislamiento” que hay en su distrito, y dijo que el municipio “llega con alimentos, medicamentos y productos de limpieza” no solo a las familias que recibían ayuda estatal sino también a nuevas familias que necesitan esa asistencia.En una entrevista con radio Continental, el jefe comunal de Juntos por el Cambio precisó que la asistencia alimentaria “se multiplicó por cuatro” y puso como ejemplo de trabajadores parados a “modistas, jardineros, pileteros, alguien que tenía un local, el profesor de gimnasia”.Consideró además que habrá que “encontrar mecanismos para asistir a las pymes y al sector de los emprendedores o profesionales independientes” en medio de la pandemia de coronavirus.“No hay magia, uno no genera ingresos si no puede vender”, afirmó Macri, quien sostuvo que serán necesarios “mecanismos de asistencia mucho más concretos” para ese grupo y también para los sectores intermedios del monotributo.En ese contexto opinó que el esfuerzo “no debería ser puesto en un solo lado” y contó que todo su Gabinete comenzó a donar parte de su salario para el sistema de alimentación y salud del municipio.“Estamos donando sueldos y hemos recortado todos los contratos de consultoría, se recortan los gastos de pauta, se reasignan los gastos de eventos, porque hay menores ingresos y la salud demanda más que antes”, agregó.En otro tramo de la entrevista, consultado sobre el perfil bajo que mantiene el ex presidente y su primo, Mauricio Macri, el jefe comunal sostuvo que está “haciendo lo que tiene que hacer, dedicando tiempo a ayudarnos a pensar a los que tenemos responsabilidades hoy, y dándole el espacio a los que tiene que gobernar”.Macri dijo que esto es muy necesario “porque hace relativamente poco tiempo que gobiernan” pero además porque en una pandemia es importante “que haya apoyo hasta desde el silencio respecto de la responsabilidad inmensa que tiene el gobierno actual”.