Tigre: Falsificó una partida de nacimiento para romper la cuarentena

La infractora, una empresaria que desde hace 15 años reside en el country de avenida Liniers 2247, podría cumplir una pena de 3 a 8 años de prisión, fue otro residente quien atestiguó que la persona que entró no era la hija de la vecina, y así descubrieron que había falsificado un documento para violar el aislamiento obligatorio.El martes 31 de marzo, la vecina intentó ingresar al country “La Escondida”, donde vive, junto a una joven de 18 años. La seguridad del predio la frenó en la entrada porque, según el protocolo de cuarentena, deben controlar a quienes ingresan desde que rige la cuarentena. En su DNI, la acompañante no tenía domicilio del lugar. La empresaria insistía con que era su hija, de un matrimonio anterior, y que necesitaba asistirla porque estaba atrevesando un cuadro de angustia y depresión.La administración del country le terminó autorizando el ingreso. Pero le exigió que presentara un certificado médico y la partida de nacimiento de la visitante. La mujer mandó un justificativo de un médico laboral que decía que su supuesta hija necesitaba contención y, 48 horas después, presentó una partida de nacimiento que las autoridades de La Escondida intentaron verificar.Fue un habitante de la casa de enfrente quien confirmó que la visitante no era familiar. ”Somos vecinos hace 15 años y vivimos enfrente. Sabía que no era su hija porque tiene una sola, que conozco y vive con ella”, contó a Infobae Horacio García, quien hizo la denuncia al 911. Tras corroborar los hechos, el administrador del country también hizo la denuncia.La Policía pudo verificar que habían “sobre escrito” el nombre y DNI de la madre biológica en la partida de nacimiento de la joven. En la Comisaría N°1 de Tigre explican que el caso está siendo investigado por el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernando Domínguez. La empresaria podría ser penada con hasta 8 años de prisión, según lo estipula el artículo 292 del Código Penal.En las redes sociales, los vecinos mostraron su rechazo ante la situación. Hay versiones dicen que la joven, que hicieron pasar al barrio cerrado durante la cuarentena, sería una conocida de la familia que estaba sola en su casa, ya que sus padres residen en el exterior.