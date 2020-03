18.03.2020 - 22:36

Tigre sancionó a supermercados que no cumplen con las medidas preventivas por el coronavirus El Municipio efectuó una contravención a un local de Nordelta por exceder la capacidad de personas en el salón y no respetar la distancia en las cajas. También clausuró un mayorista en El Talar por no cumplir con las medidas de seguridad e higiene. Los controles se replicarán en todo el distrito.