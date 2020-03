Más de 14 mil presos en cárceles bonaerenses no recibirán visitas durante dos semanas

Así lo confirmó este martes el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), queEn 17 de los penales, los internos decidieron por voluntad propia suspender completamente la visita de sus familiares o allegados por dos semanas, tras mantener una mesa de diálogo con autoridades del SPB y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria.Los penales en los que los internos no recibirán ningún tipo de visitas son las Unidades 2 Sierra Chica (2.035); 4 de Bahía Blanca (879); 10 de Melchor Romero (176); 13 de Junín (1.177); 17 de Urdampilleta (888); 18 de Gorina (655); 19 de Saavedra (982); 20 de Trenque Lauquen (125); 30 de Alvear (2164); 33 Los Hornos (272); 37 de Bárker (843); 43 de La Matanza (2.164); 46 de San Martín (1.094); 47 de San Martín (775); 48 de San Martín (1.112); 50 de Batán (95); y la Alcaidía Malvinas Argentinas (39).EstoEn tanto, no recibirán visitas de menores de 18 años o mayores de 60, embarazadas o de personas que padezcan enfermedades crónicas, los internos alojados en diez penales: la Unidad 1 de Olmos (2.608); 21 de Campana (1.106); 22 de Olmos (61); 25 de Olmos (222); 26 de Olmos (465); 28 de Magdalena (1.107); 35 de Magdalena (1.481); 36 de Magdalena (745); 41 de Campana (592); y 57 de Campana (554), lo que suma 8.941.Además, solo recibirán a familiares directos 3.223 internos de cinco de los establecimientos penitenciarios: Unidad 8 de Los Hornos (233); 9 de La Plata (1.877); 12 de Gorina (169); 34 de Melchor Romero (450); y 45 Melchor de Romero (494).Mientras, para 796 internos de la Unidad 6 de Dolores se limitó las visitas solo a los sábados y domingos.Según se explicó, las autoridades de las Unidades les hacen firmar una declaración jurada a todos los visitantes (integrantes del poder judicial, consulados, docentes, etc.) donde se les pregunta si tienen los síntomas que provoca el Covid-19 o han estado con personas que viajaron a los países de riesgo: China, Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos o del continente europeo.