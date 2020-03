Sin acuerdo continúa el paro de transporte fluvial en el Delta

A continuación transcribimos el texto de lo actuado en la tarde de ayer en el Ministerio de Trabajo

En la ciudad de TIGRE, a los 10 días del mes de Marzo de 2020, siendo las 13hs horas comparecen ante mi, funcionario actuante del Ministerio de Trabajo, por la parte gremial (SOMU) Hernan De Corte, Por CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARITIMO, el Sr. BARREIRO RODRIGO.Por la parte Empleadora, CRISTIAN RAMARO de las empresas ( INTERISLENA y EL LEON S.R.L ), el Sr HUGO ALBERTO PFLUGER, FERNANDO BUIATTI (FERNANDO BUIATTI E HIJOS S.R.L), y HUGO MARTIN ( LINEAS DELTA ARGENTINO S.R.L).Abierta la audiencia el funcionario actuante cede la palabra a las entidades GREMIALES, quienes manifiestan que "solicitan el pago de los salarios adeudados correspondiente al mes de febrero y el bono del mismo, a todos los trabajadores de las empresas en cuestión.Asimismo, manifiestan el carácter de urgencia dado que los trabajadores sin el salario no pueden llevar a cabo su vida normal y habitual dejándolos en una situación de extrema gravedad y desamparo.Acto seguido el funcionario cede la palabra a las EMPRESAS, quienes manifiestan que a la fecha se ha producido un cese de actividades que altera la paz social, en tal sentido a fin de llegar a un acuerdo de la problemática ante la existencia de diferentes actores en el conflicto y la virtual cesación de pago por parte de las empresas, venimos a ofrecer a fin de dar cumplimiento con los salarios adeudados y evitar el conflicto que el hecho acarrea no solo para los trabajadores sino también, para los habitantes de islas, en razón del carácter de transporte publico y social, abonar el 40% el día 11 del corriente, el 30% el día 17 y el 30°4 restante el día viernes 20, comprometiéndose dentro de lo posible adelantar los plazos.Asimismo Solicitamos la urgente intervención de la Secretaria de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a fin de arribar a una solución conjunta .No siendo para mas, a las 13:38hs., previa lectura de la presente, y en prueba de conformidad y ratificación, se suscriben siete (7) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, por ante mi que certifico, con la que se cierra el acto.