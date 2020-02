El Gran Corso Familiar organizado por el Municipio de San Fernando en la Av. Avellaneda -el mejor carnaval de toda la Provincia de Buenos Aires- recibe todos los años a más de 250.000 personas para disfrutar un espectáculo pleno de música, color, juegos, sorteos y diversión. La gran fiesta popular arrancó el sábado 22 con una primera jornada multitudinaria, y finalizará el lunes 24 de febrero, desde las 19hs, con entrada libre y gratuita.La segunda jornada del Gran Corso se dio en un marco espectacular con miles de vecinos disfrutando en familia, con la presencia del Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, junto al Presidente del HCD, Santiago Aparicio, quien expresó: “Increíble, la verdad que estamos contentos, porque otra vez miles de personas, ya perdimos la cuenta, de la cantidad de vecinos que vinieron a participar de este lindo evento, inclusivo, donde contenemos a miles de vecinos, que quizá no tienen la oportunidad de ir a ver este espectáculo a otra provincia o a otro lugar”.“Acá en San Fernando les damos esa posibilidad, porque es un evento gratuito, con un montón de contenidos entre murga y murga, con más de 7 u 8 murgas desfilando por día que forman la Red de Murgas que son parte de nuestra ciudad; y cerrando Unión Sanfernandina, una de las Escuelas de Samba más importantes de la región, apoyada por el Municipio de San Fernando, que contiene a más de 360 personas trabajando todo el año para que podamos brindarle a nuestros vecinos este espectáculo tan lindo y tan profesional”, manifestó Santiago Aparicio.En la impresionante caravana de “Unión Sanfernandina” los famosos fueron parte. El “Chino” Luna, jugador de Tigre, dijo: “Disfrutando como todo vecino del Municipio, compartiendo esta fiesta. Siempre venimos con la familia, por lo que significa la murga, el Carnaval, que es algo nuestro, cultural, y que se celebre de la forma que se hace acá en San Fernando me encanta, entonces trato de acompañar y estar presente”.Guido Záffora, periodista de “Intrusos”, también desfiló: “De locos, es una maravilla, la verdad que todos te tratan súper bien, con una delicadeza, un amor, y esta maravilla de traje, la verdad que la estamos pasando bomba. Estoy feliz. Volveré a San Fernando”.Y Majo Martino, modelo y periodista, destacó: “Muy bien, contenta de estar acá. Es espectacular, es un trabajo enorme todos los trajes. Felicitaciones por todo lo que se ve; lo recomiendo absolutamente, es una fiesta, así que es súper recomendable que las familias vengan a divertirse”.Carolina Pagano, del programa “Combate”, también participó del Corso y dijo: “Hermoso lo que es esta experiencia, increíble. No se lo pueden perder, tienen que volver, todos los años queremos estar acá presentes porque la energía que se siente es hermosa. ¡Mucha alegría!”. Y su compañera Lara Simone agregó: ”Muy contenta de estar participando un año más de este Gran Corso de San Fernando, que es una fiesta. Los trajes son únicos, es una gran producción argentina, así que feliz de pertenecer un nuevo año”.Damián Avila, del programa “Combate”, expresó: “Increíble, estoy súper entusiasmado. Participé hace mucho tiempo en el Carnaval de Gualeguaychú, pero éste es irreemplazable, la verdad que la gente es increíble, súper afectuosa. Vale la pena que todos vengan a conocer el Carnaval de San Fernando que es buenísimo".Durante la segunda jornada desfilaron por la pasarela de la Av. Avellaneda las murgas “Los Tigres de Crisol”, “Los Magníficos”, “Los Tigres de Victoria”, “Pasión Murguera”, “Los Humildes de San Roque”, “Los Iluminados” y “Los Faraones”, cerrando “Unión Sanfernandina”.







Además, en la jornada se realizaron sorteos con importantes premios para los inscriptos en https://www.sanfernando.gob.ar/sorteocorso, que todavía sigue vigente para ganar una moto; estadías en Córdoba y Bariloche y más; también hubo premios para los mejores disfrazados; y bicicletas y vouchers para los participantes de divertidos juegos.También estuvieron presentes la Diputada Nacional Alicia Aparicio, funcionarios municipales, concejales y consejeros escolares. Más de 50 empresas auspiciantes permiten con sus aportes que se pueda realizar y, cabe mencionar, cuenta con cámaras de seguridad y su propio centro de monitoreo para la tranquilidad de sus espectadores.1 Los Cometas de San Fernando2 Fantasía de Carnaval3 Los Soñadores de San Fernando4 Los Admiradores de Virreyes5 Munyinga la Murga6 Comparsa Ovación7 Los Tachitos8 Unión Sanfernandina