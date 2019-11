Un nuevo Encuentro de Cine Europeo en Vicente López

Miércoles 27. 20hs

Los limpiadores (Im Schatten der Netzwelt)

Jueves 28. 20hs

Dir: Hans Block y Moritz Riesewieck2018 - 88' - Alemania, Brasil.Género: Documental¿Quién controla las redes? ¿Qué criterios “salvaguardan” la moralidad del flujo cibernético? ¿Qué es “inapropiado” y por qué? ¿Quiénes son los censores del siglo XXI? Este magnífico y sorprendente documental nos devela los mecanismos más ocultos de las redes sociales.Dirigida por dos artistas procedentes del teatro, nos traslada a las oficinas en Filipinas en las que cientos de trabajadores siguen reglas para decidir qué podemos y qué no podemos ver, desde una creación artística con Donald Trump desnudo a un video con contenido delictivo. Son los “limpiadores digitales”, filtros humanos que observan imágenes profundamente perturbadoras y que generan un efecto psicosocial en ellos. El documental, con atmósfera de thriller noir, transita con naturalidad desde las preocupaciones colectivas a los casos individuales. Una lúcida mirada sobre los nuevos paradigmas de la libertad de información y las sombras de la utopía ideológica de los medios sociales.

King of the Belgians

Viernes 29. 20hs

20hs

2016 - 94 min - Belgica, Holanda, BulgariaDir: Peter Brosens, Jessica WoodworthGénero: Comedia Drámatica, Road Movie.El rey Nicolás III es un alma solitaria que tiene la clara sensación de que está viviendo la vida equivocada. Se embarca en una visita de estado a Estambul con un cineasta británico, Duncan Lloyd, a quien el Palacio le ha encargado que filme un documental destinado a pulir la imagen bastante aburrida del monarca. Las noticias revelan que Valonia, la mitad sur de Bélgica, ha declarado su independencia. El Rey, lleno de propósito, debe regresar a casa de inmediato para salvar su reino. Y por una vez, declara, escribirá su propio maldito discurso. Mientras se reúnen para partir, una tormenta solar golpea la tierra y hace que las comunicaciones colapsen y el espacio aéreo se cierre. No hay teléfonos No hay aviones Para empeorar las cosas, la seguridad turca descarta fríamente la sugerencia del Rey de que regresen a casa por carretera. Pero el Rey no tiene intención de esperar esta tormenta. Lloyd, olfateando una oportunidad de proporciones históricas, trama un dudoso plan de escape que involucra vestidos de flores y cantando búlgaros.

Bloody Milk (Petit Paysan)

Dir: Hubert Charuel2017 - 90 min – FranciaGénero: DramaPierre es un granjero de 30 años. Su vida gira en torno a la granja familiar que se hizo cargo, sus vacas, su hermana veterinaria y sus padres. Cuando aparecen los primeros casos de una enfermedad epidémica en Francia, Pierre descubre que uno de sus animales está infectado. Perder sus vacas no es una opción para Pierre. No tiene nada más y hará lo que sea necesario para salvarlos