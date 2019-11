Gonzalo Beccar Varela: “Sorprende cómo subestimaron el presupuesto y la inflación en San Isidro”

“Los $ 1.700 millones de ampliación presupuestaria que plantea el Intendente Posse significan un 22% del presupuesto aprobado para el ejercicio 2019. Es una barbaridad la subestimación de recursos del presupuesto en curso. Nos sorprende cómo subestimaron la inflación en San Isidro y su impacto en los fondos de todos los sanisidrenses”, afirmó Beccar Varela, tras reunirse con la concejala Pupi Durand y los equipos técnicos de presupuesto y finanzas.



“El Intendente nos plantea que no podemos modificar la distribución de los recursos pedidos en su proyecto de ampliación presupuestaria, porque está afectada a obras donde el gobierno nacional no envió los fondos, a la compra de medicamentos que sufrieron el gran impacto de la inflación y a los aumentos de salarios de los trabajadores municipales. No lo escuchamos decir que todo eso es producto de su imprevisión y el desastre que deja el gobierno de Macri”, señaló Pupi Durand, y agregó: “Nosotros no vamos a ir en contra de las obras, ni de los remedios ni de los municipales, pero pretendemos defender nuestro compromiso con nuestros vecinos con la verdad”.



“Desde el bloque del Frente Renovador y nuestros compañeros del Frente de Todos, pedimos que la ampliación presupuestaria refuerce las áreas de ayuda a sectores vulnerables y quienes merecen mayor atención municipal como el área de discapacidad, porque a pesar de las exenciones impositivas que propusimos y aprobamos en el HCD, las personas con discapacidad siguen necesitando de la mano extendida del Estado. Además, queremos reforzar la política de deporte social, para que las y los vecinos puedan encontrar en los clubes de barrio un espacio de contención y recreación bajo estas condiciones económicas y sociales”, concluyó Beccar Varela.



A su vez, los concejales señalaron dudas sobre la ejecución presupuestaria en curso: “como este debate es previo a la discusión del presupuesto para el próximo ejercicio, todavía no podemos conocer la aplicación de los recursos que proyectamos el año pasado, ni conocemos el impacto que tuvo la nueva escala de la tasa de comercio e industria para llegar a un sistema tributario más justo y progresivo. Tampoco sabemos si ejecutaron los $150 millones de pesos para que crear el Programa Municipal de Lucha contra la Violencia de Género y los $ 62 millones que peleamos para el programa de ayuda a los vecinos en situación social vulnerable”.