Los egresados de los Centros Educativos Municipales tuvieron su gran fiesta en el Teatro Martinelli

El Teatro Martinelli de Victoria fue el ámbito donde se realizó la ceremonia de egreso de los chicos que finalizan de cursar en los cuatro Centros Educativos Municipales (CEIM). El acto, que contó con la presencia de padres y familiares, fue a plena emoción. Los egresados recibieron en el escenario una medalla y un diploma. Y el Rotary Club de Punta Chica entregó una mención especial a un alumno destacado de cada CEIM.



Mariana Miola, Subsecretaria de Educación, estuvo presente y expresó: “Hoy es un día emotivo para los chicos que ya terminan, así que con los egresados de los Centros Educativos Municipales estamos un poquito tristes y un poquito alegres; recién nos estábamos despidiendo de ellos y no todos tienen ganas de irse. Charlamos sobre los años que pasaron, el crecimiento de los chicos, las vivencias, y las docentes que lagrimean un poquito porque los van a extrañar”.



En ese sentido, la funcionaria explicó: “Este equipo docente es muy cálido y creativo y por eso estas despedidas son agridulces, porque muestran que estos proyectos funcionan. Los chicos van a Natación, hacen Música, Computación e Inglés gratuitamente en el Municipio. Están felices de participar y los vemos contentos. Los extrañaremos un montón”.



Por su parte, Natalia Estévez, Coordinadora General de Educación, agregó: “Es un día muy especial para nosotros, porque nos toca despedir a 45 chicos que egresan. Contentos porque la familia participó de este evento con mucha alegría; lo principal es la emoción de los chicos que egresan y hoy están participando en este acto”.



“Estos chicos que egresan después continúan trabajando en el programa ‘Sumate' de entre 12 y 21 años, siguiendo en el sistema educativo”, concluyó Estévez.



Edith, vecina del barrio Don Mariano, expresó: “Me pareció espectacular, un agasajo muy lindo, porque ellos tienen toda la emoción a flor de piel; hasta yo me emocioné. Estamos muy contentos”.



Elizabeth, de San Fernando, cuya hija es del CEIM N°3, agregó: “La verdad que es divino, mi hija va desde los 6 años y es una experiencia única. La verdad que es algo excelente que el Intendente Andreotti nos brinda a las madres que trabajamos, y es un aprendizaje espectacular para los chicos”.



Y los egresados como Chiara, opinaron: “Es lindo venir, compartir con las seños, que son muy buenas y te ayudan en todo. Y también te hacés amigos, lo recomiendo mucho”.



Mauricio, otro egresado, agregó: “Lo que más me gustó es estar con las maestras; las vamos a extrañar”. E Ismael finalizó diciendo: “Aprendí mucho, las maestras son buenas y los compañeros también”.

Por último, Mariana Miola destacó: “Hoy les entregamos la medalla y el diploma de egresados en el fin del 2019 y esperamos que se anoten en el 'Sumate', otro programa municipal en el que pueden seguir”.